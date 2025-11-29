Η Ελεονώρα Μελέτη έδωσε συνέντευξη στην εκπομπή του Mega, «Χαμογέλα και Πάλι», κατά την οποία απάντησε για το χαρακτηρισμό «τρανσφοβική» που της αποδόθηκε από την Έλενα Ακρίτα, μετά από δημοσίευσή της για τα φύλα.

Αρχικά, η ίδια είπε χαρακτηριστικά: «Θα κινηθώ πρώτη φορά σε συναδέλφους νομικά για αυτό το χαρακτηρισμό», τονίζοντας ότι εάν η δήλωσή της ήταν κάτι που είχε πει ως παρουσιάστρια πρωινής εκπομπής, θα μπορούσε να δεχθεί τα σχόλια, ωστόσο: «Όταν κάνω ένα θεσμικό έργο και κρίνομαι ως ευρωβουλευτής, οφείλει ο δημοσιογράφος μέσα από το έργο μου να ψάξει εάν αυτός ο χαρακτηρισμός είναι προσβλητικός. Έχω προτείνει, έχω ψηφίσει και έχω περάσει περισσότερες από 108 τροπολογικές αποφάσεις στην Ευρωβουλή που έχουν να κάνουν με τρανς άτομα!».

Η Ελεονώρα Μελέτη πρόσθεσε: «Λέει ψέματα, ο τίτλος είναι παραπλανητικός και από το έργο μου καταρρίπτεται».

Στη συνέχεια, έκανε ένα σχόλιο για τις διαρροές στις εκπομπές, καθώς ανέφερε ότι αυτή τη στιγμή δεν είναι στα σχέδιά της να επιστρέψει στην τηλεόραση, σημειώνοντας: «Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, η τηλεόραση είναι ένας ανταγωνιστικός χώρος».

Δείτε το βίντεο:

