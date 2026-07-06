Η Ελεονώρα Μελέτη και ο Θοδωρής Μαροσούλης πέρασαν μια ξεχωριστή, οικογενειακή βραδιά στην Επίδαυρο, έχοντας στο πλευρό τους την 8χρονη κόρη τους, Αλεξάνδρα.

Το ζευγάρι παρακολούθησε την παράσταση «Πέρσες» του Αισχύλου, σε μια βραδιά με ιδιαίτερη σημασία για την οικογένειά τους, αφού η παραγωγή της παράστασης ανήκει στον ίδιο τον Θοδωρή Μαροσούλη.

Λίγο πριν από την έναρξη της παράστασης, η Ελεονώρα Μελέτη και ο Θοδωρής Μαροσούλης πόζαραν μαζί με την κόρη τους στο φωτογραφικό φακό, χαρίζοντας ένα όμορφο οικογενειακό στιγμιότυπο. Η μικρή Αλεξάνδρα βρέθηκε ανάμεσα στους γονείς της, με τους τρεις τους να χαμογελούν και να απολαμβάνουν αυτή την ιδιαίτερη έξοδο.

Μετά το τέλος του έργου, η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας βρέθηκε στα καμαρίνια, όπου συνεχάρη τους ηθοποιούς.

Φωτογραφίες: NDP Photo Agency

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