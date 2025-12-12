Να οδηγεί το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ, πιάστηκε η γνωστή τραγουδίστρια Ελεωνόρα Ζουγανέλη. Η 42χρονη κόρη του Γιάννη Ζουγανέλη και της Ισιδώρας Σιδέρη, έγινε αντιληπτή από άντρες της Τροχαίας που την σταμάτησαν για έλεγχο στις 12 Δεκεμβρίου στην οδό Σταδίου.

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 3 τα ξημερώματα της 12ης Δεκεμβρίου, την σταμάτησαν και της έκαναν αλκοτέστ όπου διαπιστώθηκε μετά από μέτρηση ότι είχε καταναλώσει ποσότητα αλκοόλ σε ποσοστό 0,15 στην πρώτη μέτρηση, ενώ η δεύτερη μέτρηση έδειξε ποσοστό 0,10.

Στα δίκυκλα το όριο είναι 0,10 κάτι που σημαίνει ότι η Ελεονώρα Ζουγανέλη ήταν πάνω από το όριο με αποτέλεσμα να της αφαιρεθεί το δίπλωμα για 60 ημέρες, να της επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο 350 ευρώ, ενώ το μηχανάκι ακινητοποιήθηκε.

Αυτή είναι η δεύτερη παράβαση στην οποία έχει εμπλακεί η γνωστή τραγουδίστρια, καθώς τον περασμένο Σεπτέμβριο, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είχε προκαλέσει συζητήσεις καθώς είχε κυκλοφορήσει φωτογραφία της πάνω στο μηχανάκι, χωρίς να φοράει κράνος.

Τότε, είχε κάνει μάλιστα, σχετική ανάρτηση ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.

Καταρχήν εύχομαι στην κα Ζουγανέλη και στον @niksirigos να είναι πάντα αγαπημένοι και ευτυχισμένοι. Επειδή όμως είναι δημόσια πρόσωπα και οι συνήθειες τους μπορούν να επηρεάσουν και άλλους ανθρώπους, να τηρούν το νόμο και να φορούν στις μετακινήσεις τους πάντα κράνος:… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) September 21, 2025

«Θα παρακαλούσα λοιπόν αυτούς τους δύο νέους και διάσημους ανθρώπους, να μας βοηθήσουν φορώντας πάντα το κράνος τους, να παρακινήσουμε και άλλους να το φορούν. Είμαι βέβαιος ότι συμφωνούν μαζί μου έστω σε αυτό» είχε γράψει μεταξύ άλλων, ο υπουργός Υγείας.

Φωτό Αρχείου