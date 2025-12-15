Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη βρέθηκε σε μια άτυχη στιγμή την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, όταν η Τροχαία την σταμάτησε ενώ οδηγούσε το μηχανάκι της στην οδό Σταδίου στο κέντρο της Αθήνας, έχοντας υπερβεί το επιτρεπόμενο όριο κατανάλωσης αλκοόλ για δίκυκλα.

Η δημοφιλής τραγουδίστρια συνάντησε την κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star μαζί με τον Νίκο Συρίγο στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» και θέλησε να καθησυχάσει τους δημοσιογράφους, λέγοντας ότι δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό.

«Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Δεν ήταν καμιά περιπέτεια, μην υπερβάλλουμε με τις λέξεις. Έχουμε τόσες υπέροχες λέξεις στην Ελλάδα, ας τις χρησιμοποιούμε σωστά. Δεν ήταν περιπέτεια, έλεος. Τρέμω!» τόνισε χαρακτηριστικά.

Ο έλεγχος της Τροχαίας έγινε γύρω στις 03:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης 11 Δεκεμβρίου και όπως έγινε γνωστό, η 42χρονη Ελεωνόρα Ζουγανέλη είχε υπερβεί το νόμιμο όριο κατανάλωσης αλκοόλ για δίκυκλα.

