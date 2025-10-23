Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μίλησε στην κάμερα της εκπομπής Breakfast@Star τόσο για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου, όσο και για τα σχόλια που έκανε για εκείνη ο Νίκος Συρίγος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά στο Mega.

«Ο Διονύσης Σαββόπουλος έχει επηρεάσει σε μεγάλο βαθμό τη ζωή μου και την αισθητική μου. Με έχει καθορίσει, τον σέβομαι, τον εκτιμώ και τον θαυμάζω βαθιά. Οπότε η απώλειά του με γεμίζει πραγματική θλίψη, σαν να χάνω έναν δικό μου άνθρωπο. Εύχομαι το φως και το έργο του να συνεχίζουν να μας οδηγούν και να μας εμπνέουν», εξομολογήθηκε η τραγουδίστρια.

Για τα σχόλια του Νίκου Συρίγου στο Buongiorno, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη σχολίασε:

«Ο Νίκος πάντα τοποθετείται για εμάς. Είναι ένας τρυφερός άνθρωπος, ενώ εγώ είμαι πιο ξινή και δεν μου αρέσει να μιλάω για τα συναισθήματά μου.

Νιώθω ασφάλεια όταν με υπερασπίζεται, αν και δεν το ζητώ. Δεν θυμώνω με τα σχόλια. Κάποιες φορές με πειράζουν, άλλες όχι. Είναι κάτι που αποδέχομαι και προχωράω παρακάτω».