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Τη Μύκονο επέλεξαν για ακόμη μία φορά η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο Νίκος Συρίγος, απολαμβάνοντας στιγμές ξεκούρασης μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Το αγαπημένο ζευγάρι, που προτιμά να κρατά χαμηλό προφίλ στην προσωπική του ζωή, απαθανατίστηκε από τον φωτογραφικό φακό κατά τη διάρκεια βραδινής εξόδου στα γραφικά σοκάκια και τα κοσμοπολίτικα Ματογιάννια.

Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη τράβηξε τα βλέμματα με μία καλοκαιρινή εμφάνιση που συνδύαζε το rock στοιχείο με boho επιρροές.

Το ζευγάρι περπάτησε χαλαρό στα σοκάκια του νησιού, απολαμβάνοντας τη βραδινή ατμόσφαιρα της Μυκόνου, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Δείτε τις φωτογραφίες από τη βραδινή τους έξοδο:

Πηγή: NDPPHOTO / ΝΙΚΟΣ ΖΟΤΟΣ

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