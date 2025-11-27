Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μίλησε στην εκπομπή Buongiorno το πρωί της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη γνωριμία της με τη Μαρινέλλα, τη σχέση της με τον σύντροφό της, Νίκο Συρίγο, και τις απόψεις της για τη μητρότητα.

Η τραγουδίστρια περιέγραψε τη συνάντησή της με την αγαπημένη καλλιτέχνιδα: «Είχα την ευκαιρία να γνωρίσω τη Μαρινέλλα και συναντηθήκαμε λίγες φορές σε θέατρα, καθώς και οι δύο αγαπάμε πολύ το θέατρο. Συνεργαστήκαμε σε μία εκπομπή στο Mega για εκείνη και τον Αντώνη Ρέμο και τραγουδήσαμε μαζί. Πήγα στο σπίτι της για πρόβες και ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία για μένα. Τη θαυμάζω πάρα πολύ», είπε.

Σχετικά με τον σύντροφό της, Νίκο Συρίγο, η Ελεωνόρα εξήγησε ότι προτιμά να κρατά ορισμένα πράγματα προσωπικά: «Δεν αφιέρωσα ποτέ συνειδητά κάποιο τραγούδι στον Νίκο πάνω στη σκηνή. Είμαι πιο συγκρατημένη από εκείνον και θέλω κάποιες πλευρές του εαυτού μου να τις κρατώ για μένα. Τα προσωπικά μου συναισθήματα και οι σκέψεις μου είναι δική μου κληρονομιά και επιλέγω να τα διατηρώ έτσι».

Τέλος, σχετικά με τη μητρότητα, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είπε: «Η έννοια της οικογένειας για μένα δεν έχει να κάνει με τον γάμο … Δεν είμαι κατά του γάμου. Γενικά δεν είμαι υπέρ και κατά, σε τίποτα. Καλό είναι καθένας να κάνει αυτό που θέλει και που τον κάνει εκείνον να νιώθει καλά. Έχει να κάνει με το τι θέλει ο καθένας να επιλέξει στη ζωή του. Με τίποτα δε θα προγραμμάτιζα τη μητρότητα. Για μια γυναίκα, το να γίνει μάνα είναι πολύ ιερό.

Εγώ αυτή τη στιγμή είμαι καλά στη ζωή μου, δε ξέρω αν θα μπορούσα να ανταπεξέλθω σε μια τέτοια συνθήκη. Νιώθω πολύ ευτυχισμένη με αυτό που μου συμβαίνει. Μπορεί κάποια στιγμή να συμβεί κάτι και να αλλάξει αυτό. Σέβομαι πάρα πολύ τις μανάδες και σέβομαι πολύ και τις γυναίκες που δε θέλουν να κάνουν παιδιά. Τις γυναίκες που δεν έχουν παιδιά τις βλέπουν και λίγο σαν “κακομοίρες”. Υπάρχει μια νοοτροπία πολύ παλιά».

