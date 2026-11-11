Στην παρουσίαση του βιβλίου του Γιάννη Ζουγανέλη, «Αχ Μαρία», έδωσε το «παρών» η κάμερα του «Happy Day», καταγράφοντας τις δηλώσεις τόσο του αγαπημένου καλλιτέχνη όσο και της κόρης του, Ελεωνόρας Ζουγανέλη. Εκτός από την εκδήλωση, ωστόσο, οι ερωτήσεις των δημοσιογράφων δεν άργησαν να στραφούν στην πρόσφατη τηλεοπτική επικαιρότητα και συγκεκριμένα στην πολυήμερη απουσία του συντρόφου της, Νίκου Συρίγου, από την εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».

Η γνωστή τραγουδίστρια, η οποία στο παρελθόν έχει τοποθετηθεί ανοιχτά για την αξία της ακεραιότητας στους ανθρώπους, κλήθηκε να σχολιάσει το εν λόγω θέμα, επιλέγοντας να κρατήσει μια ιδιαίτερα μετρημένη και προσεκτική στάση στις απαντήσεις της.

«Έχω δώσει συνεντεύξεις κι έχω δηλώσει αμέτρητες φορές πόσο πολύ πιστεύω στην ακεραιότητα των ανθρώπων και θα ήθελα να μου επιτρέψετε να είμαι συνεπής στα λόγια μου», ανέφερε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, αποφεύγοντας να προχωρήσει σε περισσότερες λεπτομέρειες.

Από την πλευρά του, ο Γιάννης Ζουγανέλης δεν θέλησε επίσης να επεκταθεί στο συγκεκριμένο ζήτημα, απαντώντας στους δημοσιογράφους: «Αυτά δεν τα ξέρω, μιλάω κάθε μέρα, να είστε καλά».

Η βραδιά, πάντως, είχε ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, καθώς το «Αχ Μαρία» είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με τα παιδικά της χρόνια και την καλλιτεχνική διαδρομή του πατέρα της. «Δεν είναι μόνο στήριξη, είναι η ζωή μου. Έχω μεγαλώσει στα καμαρίνια του “Αχ Μαρία”. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου, παιδικές αναμνήσεις», εξομολογήθηκε μπροστά στις τηλεοπτικές κάμερες.

Δείτε το βίντεο με τις δηλώσεις της

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