Εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος! Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη και ο σύντροφός της, Νίκος Συρίγος ζουν τον απόλυτο έρωτα και απολαμβάνουν κάθε στιγμή μαζί.

Οι δύο τους επέλεξαν να βρεθούν για μια ακόμη φορά στη Μύκονο, όπου η δημοφιλής ερμηνεύτρια διατηρεί εξοχική κατοικία, για να χαλαρώσουν, μακριά από τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις.

Η κάμερα του Mykonos Live TV τους εντόπισε σε βραδινή τους έξοδο στα Ματογιάννια να περπατούν χέρι χέρι και να χαζεύουν τα μαγαζιά, με την τραγουδίστρια να μαγνητίζει τα βλέμματα με την εμφάνισή της.

Το αγαπημένο ζευγάρι από την αρχή της σχέσης του κρατάει χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή.

«Με τον Νίκο Συρίγο μας κρατάει μαζί το ότι έχουμε πράγματα να ανακαλύψουμε ο ένας στον άλλον, υπάρχει αυτή η ανάγκη. Προφανώς σε γοητεύει κάτι, υπάρχει μία εξέλιξη. Δεν μου αρέσει να μιλάω για την προσωπική μου ζωή, γιατί λέγεται “προσωπική”. Δεν είναι ωραίο να ασχολούμαστε με τις ζωές των άλλων, υπάρχει ένας κύκλος ανθρώπων που μας περιβάλλει, δεν είμαστε μόνοι μας, άλλοι έχουν παιδιά. Γιατί πρέπει να γκουγκλάρει κάποιος το όνομά μου και να διαβάζει δίπλα έναν κατάλογο; Το βρίσκω λίγο άκομψο. Τα συναισθήματά μου τα δίνω απλόχερα εκεί που γουστάρω», έχει πει σε παλιότερη συνέντευξή της η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

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