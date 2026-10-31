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Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη είναι έτοιμη να παρουσιάσει το νέο της τραγούδι «Μη μου τηλεφωνείς», τον προπομπό από το καινούργιο ολοκληρωμένο album που ετοιμάζει με τον Γιώργο Σαμπάνη.
Το «Μη μου τηλεφωνείς», που έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον στα social media, είναι ένα δυναμικό τραγούδι γεμάτο συναίσθημα και αλήθεια, με την ερμηνευτική δύναμη της Ελεωνόρας Ζουγανέλη. Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος υπογράφει συνθετικά ολόκληρο το album. Τους στίχους του τραγουδιού έγραψε η Ελένη Γιαννατσούλια και την παραγωγή έκανε ο Χρήστος Soumka.
Το «Μη μου τηλεφωνείς» θα κυκλοφορήσει από την Panik Records στις streaming υπηρεσίες τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, ενώ λίγες ημέρες αργότερα θα μεταφερθεί και στο YouTube με music video.
Δείτε το teaser:
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