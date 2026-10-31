Το «Μη μου τηλεφωνείς», που έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον στα social media, είναι ένα δυναμικό τραγούδι γεμάτο συναίσθημα και αλήθεια, με την ερμηνευτική δύναμη της Ελεωνόρας Ζουγανέλη. Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος υπογράφει συνθετικά ολόκληρο το album. Τους στίχους του τραγουδιού έγραψε η Ελένη Γιαννατσούλια και την παραγωγή έκανε ο Χρήστος Soumka.

Το «Μη μου τηλεφωνείς» θα κυκλοφορήσει από την Panik Records στις streaming υπηρεσίες τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου, ενώ λίγες ημέρες αργότερα θα μεταφερθεί και στο YouTube με music video.

Δείτε το teaser:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Panik Records (@panik_entertainment_group)

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