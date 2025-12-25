Λίγο πριν την έλευση των Χριστουγέννων 2025, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη επέλεξε τη μαγική ατμόσφαιρα του Λονδίνου για μια σύντομη απόδραση.

Η δημοφιλής ερμηνεύτρια περιηγήθηκε στους εντυπωσιακά στολισμένους δρόμους της βρετανικής πρωτεύουσας και μοιράστηκε με τους ακολούθους της στο Instagram στιγμιότυπα από τις βόλτες της. Ανάμεσα στις φωτογραφίες ξεχωρίζει η πόζα της έξω από το θέατρο όπου παρουσιάζεται το εμβληματικό μιούζικαλ Moulin Rouge.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε:

«Ο Ρυθμός του Κόσμου. Στέκομαι στη μέση του κόσμου. Ο κόσμος περνά από δίπλα μου. Με προσπερνά. Με κοιτά. Με διασχίζει. Κι εγώ μένω. Όχι ακίνητη παρούσα. Ο κόσμος δεν κινείται τυχαία. Πάλλεται. Γύρω μου, οι ρυθμοί τρέχουν. Βήματα, βλέμματα, βιασύνη. Μέσα μου, κάτι άλλο κρατά τον χρόνο. Δεν αντιστέκομαι.

Συγχρονίζομαι αλλιώς. Υπάρχει μια μουσική που δεν ακούγεται, κι όμως με κρατά όρθια. Είναι ο ρυθμός του κόσμου όταν σταματάς να τον κυνηγάς. Μέσα σε αυτό το πέρασμα, θυμάμαι: δεν χρειάζεται να φύγω για να ανήκω.

Δεν χρειάζεται να φωνάξω για να υπάρχω. Ο ρυθμός του κόσμου δεν μετριέται. Νιώθεται. Και όταν τον νιώσεις, θυμάσαι: ποτέ δεν ήσουν εκτός χρόνου, απλώς είχες ξεχάσει να ακούς.

#eleonorazouganeli».

