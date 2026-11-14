Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη «ντύνει» με ένα ιδιαίτερο visualizer το νέο της τραγούδι «Μη μου τηλεφωνείς», το πρώτο από το album που ετοιμάζει με συνθέσεις του Γιώργου Σαμπάνη.

Το visualizer του «Μη μου τηλεφωνείς» δημιουργεί έναν ατμοσφαιρικό κόσμο, όπου η απουσία έχει τη δική της παρουσία. Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη κινείται ανάμεσα στην ανάμνηση και την πραγματικότητα, με τις εικόνες να αποτυπώνουν τις αντιφάσεις μιας σχέσης που μπορεί να έχει τελειώσει, αλλά δεν έχει πάψει να υπάρχει μέσα μας. Τη σκηνοθεσία έκανε η Ολίβια Κωνσταντίνα Φιλίππου.

Το «Μη μου τηλεφωνείς», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι ένα δυναμικό τραγούδι γεμάτο συναίσθημα και αλήθεια, με την ερμηνευτική δύναμη της Ελεωνόρας Ζουγανέλη. Τους στίχους του τραγουδιού έγραψε η Ελένη Γιαννατσούλια και την παραγωγή έκανε ο Χρήστος Soumka.

Την ίδια ώρα, η σπουδαία ερμηνεύτρια «μαγεύει» το κοινό στον «Σταυρό του Νότου» όλα τα Σάββατα του Νοέμβρη και τις Κυριακές 22 και 29 του μήνα, σε ένα μουσικό ταξίδι μέσα στη θάλασσα της μουσικής και της ψυχής της.

Βρείτε το «Μη Μου Τηλεφωνείς» στις streaming υπηρεσίες: bfan.link/ mi-mou-tilefoneis

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