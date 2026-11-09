Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη παρουσιάζει το νέο τραγούδι «Μη Μου Τηλεφωνείς», τον προπομπό από το καινούργιο ολοκληρωμένο album που ετοιμάζει με τον Γιώργο Σαμπάνη.

Το «Μη Μου Τηλεφωνείς», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι ένα δυναμικό τραγούδι γεμάτο συναίσθημα και αλήθεια, με την ερμηνευτική δύναμη της Ελεωνόρας Ζουγανέλη.

Το «Μη Μου Τηλεφωνείς», που έχει ήδη κεντρίσει το ενδιαφέρον στα social media, είναι τώρα διαθέσιμο στις streaming υπηρεσίες, ενώ την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου θα «ανέβει» στο YouTube το ατμοσφαιρικό music video του. Τη μουσική έγραψε ο Γιώργος Σαμπάνης, ο οποίος υπογράφει συνθετικά ολόκληρο το album. Τους στίχους του τραγουδιού έγραψε η Ελένη Γιαννατσούλια και την παραγωγή έκανε ο Χρήστος Soumka.

govastiletto.gr – Ελεωνόρα Ζουγανέλη: Όλες οι λεπτομέρειες για το νέο τραγούδι με τον Γιώργο Σαμπάνη