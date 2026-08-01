Με μια προσωπική δημοσίευση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καλωσόρισε τον Αύγουστο η Ελεωνόρα Ζουγανέλη.

Η γνωστή τραγουδίστρια ανέβασε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram μια φωτογραφία στην οποία ποζάρει πάνω στο μηχανάκι της, συνοδεύοντάς τη με σκέψεις και συναισθήματα για τον τελευταίο μήνα του καλοκαιριού.

Στο κείμενό της περιέγραψε τον Αύγουστο σαν έναν γνώριμο επισκέπτη, αναφέροντας πως είναι ένας μήνας γεμάτος εικόνες, αναμνήσεις και συναισθήματα που την ακολουθούν κάθε χρόνο.

Παράλληλα, παραδέχτηκε ότι, μαζί με τη χαρά του καλοκαιριού, ο Αύγουστος της γεννά και μια γλυκιά μελαγχολία.

Με την ανάρτησή της, η Ελεωνόρα Ζουγανέλη μοιράστηκε για ακόμη μία φορά μια πιο προσωπική πλευρά του εαυτού της, αποτυπώνοντας τη διάθεση με την οποία υποδέχεται τον πιο χαρακτηριστικό μήνα του ελληνικού καλοκαιριού.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Eleonora Zouganeli (@elzouganeli)

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