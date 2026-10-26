Γεμάτη υπερηφάνεια και συγκίνηση είναι η Χριστίνα Μπόμπα για τη μεγάλη επιτυχία της αδερφής της, Ελίνας Μπόμπα, η οποία έκανε πραγματικότητα ένα όνειρο ζωής. Όπως αποκάλυψε η ίδια, η Ελίνα κατάφερε να εκθέσει ένα από τα εικαστικά της έργα στο εμβληματικό Μουσείο του Λούβρου στο Παρίσι, με τη γνωστή influencer να μοιράζεται τον ενθουσιασμό και τη χαρά της για αυτή τη σπουδαία στιγμή.

Το βίντεο της Χριστίνας Μπόμπα για την αδελφή της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christina Bompa Tanimanides (@chrismpo)

Η ανάρτηση της Ελίνας Μπόμπα

«Από εχθές το βράδυ ένα όνειρο έγινε πραγματικότητα! Αυτές τις μέρες μου δόθηκε η ευκαιρία να βάλω έναν από τους πίνακές μου στο Carrousel Du Louvre στο @museelouvre και να γίνω και εγώ μέρος για λίγο του μεγαλύτερου μουσείου στον κόσμο. Την ημέρα που το έμαθα δεν ήξερα ακριβώς τι νιώθω, τόσα πολλά συναισθήματα με κατέκλυσαν το ένα μετά το άλλο, από τα πιο όμορφα μέχρι τα πιο δύσκολα. Αυτό που πραγματικά όμως επικράτησε μέσα μου μέχρι και σήμερα ήταν η συγκίνηση και η αγάπη, για τις απρόσμενες όμορφες στιγμές και ευκαιρίες που μας δίνει η ζωή. Στιγμές που καταφέρνουμε να μοιραστούμε πιο πολύ την αγάπη μας με διαφορετικούς τρόπους και να εκφράσουμε λίγο παραπάνω τον εαυτό μας.

Νομίζω ένιωσα στον ίδιο βαθμό και τον φόβο για το άγνωστο, για το τι είναι σωστό και τι λάθος και όλα τα σχετικά, που από πάντα ήθελα να μην με κρατάνε πίσω, αλλά μέσα από αυτή την εμπειρία αν έμαθα κάτι είναι να τον αποδέχομαι και να κάνω αυτό που αγαπάω έτσι κι αλλιώς με τις ατέλειες του και με το ρίσκο του. Η τιμή να είναι κάτι δικό μου εδώ είναι απεριόριστη. Σε λίγες μέρες θα μιλήσω και λίγο παραπάνω για αυτό το έργο και τι σημαίνει για εμένα. Είναι πάντως αφιερωμένο. Ε.Β.» έγραψε η Ελίνα Μπόμπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elina Bompa (@elinabompa)

Το έργο της Ελίνας Μπόμπα που εκτίθεται στο Λούβρο

Ποια είναι η Ελίνα Μπόμπα

Αυτό που λίγοι γνωρίζουν είναι πως η Ελίνα Μπόμπα, εκτός από μια σύγχρονη Ελληνίδα εικαστικός, είναι παράλληλα ηθοποιός και παραγωγός με πλούσιο δημιουργικό έργο. Έχοντας σπουδάσει υποκριτική, διαγράφει μια σταθερά ανοδική πορεία στον χώρο της 7ης τέχνης, εστιάζοντας στην παραγωγή δικών της οπτικοακουστικών πρότζεκτ που αναδεικνύουν το ζήτημα της γυναικείας ενδυνάμωσης.

Τα τελευταία χρόνια η μόνιμη βάση της βρίσκεται στην Αγγλία, καθώς ζει και εργάζεται στο Λονδίνο — την πόλη όπου αρχικά εγκαταστάθηκε για τις σπουδές της και η οποία εξελίχθηκε στο επίκεντρο της επαγγελματικής της πορείας. Παράλληλα, ταξιδεύει συχνά με προορισμό την Ελλάδα, φροντίζοντας να επιστρέφει σταθερά κάθε καλοκαίρι για να περνά ποιοτικό χρόνο με την οικογένεια και τους φίλους της.

Προσωπική ζωή

Στην προσωπική της ζωή, η Ελίνα Μπόμπα επιλέγει να κρατά χαμηλούς τόνους, αποφεύγοντας τα φώτα της δημοσιότητας. Εδώ και αρκετά χρόνια διατηρεί δεσμό με τον σύντροφό της, George Reloop, πραγματοποιώντας σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις και μοιράζονταν ελάχιστα, επιλεγμένα στιγμιότυπα στα social media.

Απόλυτη προτεραιότητά της παραμένει η οικογένειά της, διατηρώντας στενότατους δεσμούς με την αδερφή της, Χριστίνα, και τον Σάκη Τανιμανίδη, ενώ τρέφει τεράστια αδυναμία στις δίδυμες ανιψιές της, Αριάνα και Φιλίππα, με τις οποίες περνά όποτε μπορεί ποιοτικό χρόνο.

Η σχέση της Χριστίνας με την αδελφή της, Ελίνα

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Christina Bompa Tanimanides (@chrismpo)

Η Χριστίνα Μπόμπα πριν από λίγο καιρό βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή και μίλησε ανοιχτά για το διαζύγιο των γονιών της, τις αλλαγές που έφερε στη ζωή της και τη σχέση της με την αδελφή της, Ελίνα.

«Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι, αλλά έχουν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους. Χώρισαν όταν ήδη σπούδαζα στο Πολυτεχνείο. Ήμουν σε μια αρκετά ώριμη ηλικία. Έχουν πάρα πολύ καλή σχέση μεταξύ τους και είναι πάρα πολύ κοντά μας, και κοντά στις μικρές», εξομολογήθηκε η Χριστίνα Μπόμπα.

Για να συμπληρώσει: «Με την αδερφή μου έχουμε 6 χρόνια διαφορά, δεν είχαμε πολλές κόντρες. Επειδή υπήρχε αυτή η διαφορά ηλικίας, ήμουν πολύ προστατευτική μαζί της. Είμαστε πολύ αγαπημένες. Η πιο τρυφερή οικογενειακή ανάμνηση που έχω, είναι τα οικογενειακά τραπεζώματα. Ήμασταν στη Λαμία μια πολύ δεμένη οικογένεια».

Μιλώντας για το διαζύγιο των γονιών της, η Χριστίνα Μπόμπα παραδέχτηκε πως θα ήθελε να είναι περισσότερο δίπλα στην αδερφή της. «Ως φοιτήτρια, όταν έγινε το διαζύγιο των γονιών μου ήταν για μένα μία δύσκολη εμπειρία, όπως σε όλα τα παιδιά. Ήταν δύσκολο και για την αδερφή μου, πιο πολύ με πείραζε ότι ήμουν μακριά και εκείνη ήταν εκεί. Επειδή πάντα ήμουν προστατευτική απέναντί της, εκείνη την περίοδο αισθανόμουν ότι δεν είμαι δίπλα της» αποκάλυψε.

Η αδελφή της, ήταν πάντα σημαντικό κομμάτι της ζωής της. Παρότι έχουν έξι χρόνια διαφορά, η σχέση τους είναι πολύ στενή, με τις δύο αδελφές να στηρίζουν η μία την άλλη στα εύκολα και στα δύσκολα.

Η αποκαλυπτική συνέντευξη της Χριστίνας Μπόμπα στην εκπομπή του Παντελή Τουτουντζή

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