Στιγμές απόλυτης ευτυχίας και βαθιάς συγκίνησης βιώνει η Ελίνα Κωνσταντοπούλου, βλέποντας τον γιο της, Γιάννη, να παίρνει το πτυχίο του από το ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών). Η αγαπημένη τραγουδίστρια, η οποία τα τελευταία χρόνια απέχει συνειδητά από τα φώτα της δημοσιότητας, έκανε μια εξαίρεση στα social media για να μοιραστεί με τους ακολούθους της αυτή την ξεχωριστή οικογενειακή στιγμή.

Δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ορκωμοσία, η Ελίνα Κωνσταντοπούλου δεν έκρυψε την περηφάνια της για το σπουδαίο ορόσημο του γιου της.

Η ίδια δεν έκρυψε τα συναισθήματά της και έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης: «Μία από τις ωραιότερες στιγμές της ζωής μου ήταν η σημερινή, που ο γιος μου ο Γιάννης ορκίστηκε και πήρε το πτυχίο του! Μία υπέροχη τελετή, στην οποία μίλησαν με πολύ συγκινητικά λόγια ο πρύτανης και ο πρόεδρος του τμήματος του ΕΚΠΑ! Ευχαριστούμε για τις υπέροχες στιγμές».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elina Konstantopoulou (@elina.konstantopoulou)

Η Ελίνα Κωνσταντοπούλου μπορεί να γνώρισε μεγάλες στιγμές στο ελληνικό τραγούδι, όμως πριν από αρκετά χρόνια πήρε μια απόφαση ζωής που άλλαξε τα πάντα καθώς αποφάσισε απομακρυνθεί από τις πίστες και να αφοσιωθεί ολοκληρωτικά στην οικογένειά της.

Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε εξομολογηθεί: «Υπάρχουν φορές που μου λείπει το τραγούδι αλλά όταν σκέφτομαι άσχημες στιγμές που πέρασα λέω άστο καλύτερα. Υπήρχαν άνθρωποι “κολλημένοι” στην τσέπη μου και όταν άρχισα να απομακρύνομαι από τις πίστες, απομακρύνθηκαν από κοντά μου. Δεν θα απολογηθώ σε κανέναν γιατί έβαλα ως προτεραιότητα την οικογένεια μου. Έλεγα πάντα ότι δεν θα δώσω τα πάντα στο τραγούδι. Έκανα μια μικρή καριέρα, αυτή ήθελε ο θεός να κάνω, αυτή έκανα».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kardoula♥️ (@kardoulatv)

Η γνωστή τραγουδίστρια έχει αποσυρθεί από το τραγούδι από το 2012 και πλέον έχει χαράξει μια εντελώς διαφορετική πορεία ζωής και καθημερινότητας.

Σήμερα διατηρεί το δικό της ζαχαροπλαστείο με γλυκά Θεσσαλονίκης, ενώ ασχολείται και με τη δημιουργία χειροποίητων κοσμημάτων.

Να υπενθυμίσουμε πως η Ελίνα Κωνσταντοπούλου είναι παντρεμένη και έχει αποκτήσει δίδυμους γιους, οι οποίοι γεννήθηκαν τον Μάρτιο του 2003. Παρότι άφησε πίσω της τα φώτα της δημοσιότητας, φαίνεται πως σήμερα ζει τις πιο ουσιαστικές και γεμάτες στιγμές της ζωής της, βλέποντας τα παιδιά της να ανοίγουν τα δικά τους φτερά.

govastiletto.gr -Ελίνα Κωνσταντοπούλου: Ο πραγματικός λόγος που «εξαφανίστηκε» από τον χώρο!