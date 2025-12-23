Στην εκπομπή “Real View”, η Ελίνα Παπίλα σχολίασε την απόφαση του Στέφανου Παπαδόπουλου να υποβάλει μήνυση για ασέλγεια κατά του Γιώργου Μαζωνάκη λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη πρεμιέρα του τραγουδιστή

Μάλιστα, η Ελίνα Παπίλα εξέφρασε και την απορία της για τον λόγο που ο Στέφανος Παπαδόπουλος επέλεξε να κάνει τη μήνυση λίγες ώρες πριν την πρεμιέρα του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Εγώ μια ερώτηση θα του έκανα αν μπορούσα του Στέφανου, γιατί διάλεξε τη μέρα της πρεμιέρας. Δεν ήξερε ότι αυτό θα του γυρίσει boomerang; Τώρα αυτό έχει γίνει σημαία, “α, ήθελες να πλήξεις τον Μαζωνάκη”. Δεν είναι επιθετική η ερώτησή μου. Γιατί να μη το γλίτωνε αυτό; Να του λένε όλοι ότι το έκανε για να τον πλήξει; Από τον Μάρτιο που έχουν γίνει τα επεισόδια, γιατί να επιλέξεις να βάλεις τον εαυτό σου σε μια διαδικασία να σου λένε όλοι αυτό; Ο ίδιος ο Στέφανος ας έλεγε, πάμε την άλλη εβδομάδα. Δεν ήξερες ότι όλο αυτό θα χρησιμοποιηθεί κατά σου;» είπε η Ελίνα Παπίλα.

