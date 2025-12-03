Η Ελίνα Παπίλα μίλησε σήμερα Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου στην εκπομπή Breakfast at Star για την πορεία της εκπομπής της του Real View, τα σχόλια που δέχεται και τις vidcast παραγωγές, απαντώντας παράλληλα στις πρόσφατες δηλώσεις του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο παρουσιαστής του ΑΝΤ1 είχε δηλώσει πριν λίγες ημέρες ότι «είμαι υπέρ των προσπαθειών σαν vidcast, αλλά όσο είμαι στην τηλεόραση δεν τα στηρίζω».

Η Παπίλα σχολίασε σχετικά: «Μια χαρά πάει η εκπομπή. Δεν επηρεάζομαι από τα σχόλια, δεν μπορείς να αρέσεις σε όλους. Θεωρώ ότι το διαδίκτυο στην Ελλάδα δεν έχει φτάσει το επίπεδο του εξωτερικού, η τηλεόραση είναι το πιο δυνατό μέσο. Παρόλα αυτά, πιστεύω ότι και το διαδίκτυο μπορεί να υποδεχτεί κόσμο».

Όσον αφορά τον Αρναούτογλου, η ίδια σημείωσε με χιούμορ: «Αποδέχομαι την άποψή του, είναι από τους πιο σπουδαίους παρουσιαστές. Έχω εισπράξει πολύ αγάπη στο να φιλοξενήσω ανθρώπους στο podcast, αλλά και πολλά “όχι” στην προσπάθειά μου να φέρω κόσμο.

Θέλω πολύ να φιλοξενήσω ανθρώπους που προς το παρόν δεν θέλουν να συμμετάσχουν. Δεν υπάρχει κόντρα μεταξύ τηλεόρασης και YouTube, κάποιοι θέλουν να έρθουν, κάποιοι όχι ακόμα. Όταν κάνω vidcast στο μυαλό μου δεν έχω το όνομα, έχω το περιεχόμενο. Και ένα όνομα που θέλω να έρθει είναι ο Γρηγόρης Αρναούτογλου».