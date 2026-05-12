Η Ελίνα Παπίλα βρέθηκε καλεσμένη στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1 και είχε έναν ιδιαίτερα ανοιχτό διάλογο με τον Γιώργο Λιάγκα, με αφορμή παλαιότερες δηλώσεις και σχόλια που είχαν γίνει για εκείνη.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η ίδια αναφέρθηκε στο podcast που δημιουργεί, τονίζοντας ότι πρόκειται για ένα προσωπικό εγχείρημα που έχει ξεκινήσει από το μηδέν και το χρηματοδοτεί η ίδια, χωρίς να ανήκει σε κάποιον τηλεοπτικό όμιλο.

Όπως είπε, δεν το έκανε για να επιστρέψει στην τηλεόραση, αλλά από προσωπική ανάγκη δημιουργίας.

Η κουβέντα πήρε πιο προσωπική τροπή, όταν η Ελίνα Παπίλα ρώτησε τον Γιώργο Λιάγκα, γιατί την είχε χαρακτηρίσει «πικραμένη», με τον ίδιο να απαντά πως χρησιμοποιεί τέτοιες εκφράσεις γενικά, και όχι προσωπικά.

Ο παρουσιαστής ξεκαθάρισε επίσης, ότι δεν είχε πρόβλημα με το γεγονός ότι εκείνη είχε εκφράσει την επιθυμία να του πάρει συνέντευξη, ενώ απέδωσε παρεξηγήσεις σε δηλώσεις τρίτων προσώπων.

Η συζήτηση ολοκληρώθηκε με τον Γιώργο Λιάγκα να σημειώνει πως δεν δίνει συνεντεύξεις και πως, αν μιλήσει κάποτε πιο προσωπικά, αυτό πιθανότατα θα συμβεί όταν αποσυρθεί από την τηλεόραση.

