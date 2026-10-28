Με ιδιαίτερη συγκίνηση και περηφάνια μίλησε η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου για την κόρη της, Μαρία Χάνου, η οποία ακολουθεί τα δικά της βήματα στον χώρο της υποκριτικής.

Η ηθοποιός έδωσε το «παρών» στην πρεμιέρα της θεατρικής παράστασης «Ενοικιάζεται», όπου η κόρη της πρωταγωνιστεί μαζί με τον Παναγιώτη Εξαρχέα, και μίλησε στην κάμερα του «Happy Day» για τον χαρακτήρα της.

Τα λόγια περηφάνιας για την κόρη της

Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου ξεχώρισε την ευγένεια, την ψυχραιμία και τη συνέπεια της Μαρίας Χάνου, τονίζοντας παράλληλα την ενσυναίσθηση και την ανιδιοτέλειά της.

«Είναι συνεπής, είναι πολύ ψύχραιμη, είναι ευγενική. Έχει συμπόνια, δεν έχει ιδιοτέλεια. Είναι ένα θαυμαστό παιδί. Είμαι πολύ περήφανη. Είναι η καλύτερη εκδοχή η δική μου και του πατέρα της», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναφερόμενη και στον πατέρα της κόρης της, Ταξιάρχη Χάνο.

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