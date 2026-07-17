H Ελισάβετ Κοντοκώστα μετά τη συμμετοχή της στο MasterChef, ετοιμάζεται να κάνει το επόμενο επαγγελματικό της βήμα μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ1, ενώ παράλληλα παρουσιάζει το νέο της βιβλίο με γλυκές συνταγές χωρίς ζάχαρη. Η ίδια δεν κρύβει πως η εμπειρία της στο γνωστό μαγειρικό ριάλιτι ήταν καθοριστική, αν και συνοδεύτηκε από δύσκολες στιγμές.

«Στο “MasterChef” δέχτηκα συναισθηματικό bullying από διαγωνιζόμενους. Εγώ μπήκα ως καθηγήτρια Γαλλικών και ερασιτέχνης μαγείρισσα. Ήμουν η γυναίκα που μαγειρεύει όπως η μαμά, η θεία ή η γιαγιά κάθε σπιτιού. Δεν ήθελα να περάσω την τελειότητα στο πιάτο, αλλά την αγάπη μέσα από το φαγητό», εξομολογείται στην Espresso.

Η νέα τηλεοπτική της πρόκληση θα φιλοξενηθεί στην ΕΡΤ1 και θα έχει ως βασικό άξονα τα παιδιά, την οικογένεια και την υγιεινή διατροφή. «Θέλουμε να μπούμε σε κάθε σπίτι και να ταυτιστεί το κοινό με την καθημερινότητα. Δεν ψάχνουμε το τέλειο. Ψάχνουμε την αγάπη, την αρμονία και τη συνεργασία. Θα μαγειρεύουμε μαζί με τα παιδιά, αλλά θα δείχνουμε και όλη τη διαδικασία μέχρι το σερβίρισμα του φαγητού: την καθαριότητα, την οργάνωση, την ομαδικότητα. Και βέβαια θα μιλάμε για τη σωστή διατροφή, ενώ θα έχουμε κοντά μας και guests από τον καλλιτεχνικό χώρο», αποκαλύπτει.

Η Ελισάβετ Κοντοκώστα πιστεύει πως η επαφή των παιδιών με τη μαγειρική από μικρή ηλικία μπορεί να τους χαρίσει πολύτιμες εμπειρίες και οικογενειακές στιγμές.

«Η μαγειρική δημιουργεί μνήμες. Ενώνει την οικογένεια. Γύρω από ένα τραπέζι η ελληνική οικογένεια συζητά, διαφωνεί, αγαπιέται. Θέλω τα παιδιά να μεγαλώνουν με αυτές τις εικόνες και τις μυρωδιές, γιατί γίνονται αναμνήσεις ζωής». Παράλληλα, συνεχίζει την εθελοντική της προσφορά δίπλα σε παιδιά ΑμεΑ, πραγματοποιώντας δωρεάν μαθήματα μαγειρικής και συμμετέχοντας σε προγράμματα διατροφικής εκπαίδευσης σε σχολεία και συλλόγους. «Όπου με χρειάζονται, είμαι εκεί. Τα παιδιά είναι το μέλλον μας και η αγάπη που εισπράττω από αυτά και από τους γονείς τους είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή», δηλώνει.

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