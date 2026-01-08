Στον υιοθετημένο γιο της αναφέρθηκε η Ελισάβετ Μουτάφη, σημειώνοντας πως το παιδί της γνωρίζει από μόνο του ότι η ηθοποιός δεν είναι η βιολογική του μητέρα.

Στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά», η Μουτάφη μίλησε για τη μητρότητα και την υιοθεσία του γιου της, τον οποίο υιοθέτησε μαζί με τον Μάνο Νιφλή από την Αφρική.

Η ηθοποιός εξήγησε ότι επιλέγει να θέτει όρια γύρω από την προσωπική ιστορία του παιδιού, υπογραμμίζοντας πως το ζήτημα αφορά πρωτίστως τη σχέση τους: «Δεν ξέρω τίποτα για τους γονείς του γιου μου και γενικά δεν θα το έλεγα δημόσια, γιατί είναι κάτι που θα το διαχειριστώ με τον Δημήτρη από τώρα, μέχρι τη στιγμή που θα θελήσει να μάθει περισσότερα. Ενώ μπορώ να πω πολλά πράγματα γι’ αυτό δημόσια, δεν θέλω να πω τίποτα, γιατί προέχει τι θα πω με εκείνον».

Η Μουτάφη πρόσθεσε πως ο γιος της γνωρίζει την αλήθεια για την υιοθεσία: «Το ξέρει ότι δεν είμαι η βιολογική του μητέρα. Λέει μόνος του “εγώ είμαι μαύρος”. Του λένε “σοκολάτι” και λέει “δεν είμαι σοκολάτα να με φάνε”».

Η ηθοποιός περιέγραψε επίσης την καθημερινότητά τους και τις αντιδράσεις του κόσμου όταν τους συναντά: «Είναι συγκινητικό που βλέπω στον δρόμο κόσμο, με πόση χαρά τον θαυμάζουν όταν τον βάζω στο σχολικό».

Αναφερόμενη στη μητρότητα σήμερα, τόνισε πως η ηλικία της, την έχει κάνει πιο ήρεμη και συνειδητοποιημένη: «Επέλεξα να γίνω τώρα μητέρα, στα 48 που είμαι τώρα. Είμαι χαλαρή μαμά. Παθαίνω και τα νεύρα μου, αλλά δεν είμαι “αχ θα χτυπήσει, αχ θα πέσει”».

