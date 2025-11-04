Επιμέλεια: Δανάη Αλαμάνου

Μια ιδιαίτερα χαρμόσυνη είδηση μοιράστηκε η Ελισάβετ Μουτάφη στον «αέρα» της εκπομπής Super Κατερίνα το πρωί της Τρίτης 4 Νοεμβρίου.

Η δημοφιλής ηθοποιός αποκάλυψε πως ο αδερφός της, Κωνσταντίνος Μουταφτσής, πρόκειται να γίνει για πρώτη φορά πατέρας – φέρνοντας μεγάλη συγκίνηση, τόσο στην οικογένειά της, όσο και στο πλατό.

Μιλώντας για την καθημερινότητά της με τον μικρό γιο της, αλλά και για τη στήριξη που λαμβάνει από τους δικούς της ανθρώπους, η ηθοποιός δήλωσε:«Με βοηθάει με τον μικρό η μαμά μου και ο αδελφός μου που θα γίνει μπαμπάς τώρα. Είμαστε στον μήνα μας. Θα γίνω και θεία, περιμένουμε κοριτσάκι. Το λέω πρώτη φορά δημόσια αυτό».

Η αποκάλυψη προκάλεσε ενθουσιασμό στο στούντιο, με την Κατερίνα Καινούργιου και τους συνεργάτες της να εκφράζουν τα θερμά τους συγχαρητήρια.

Ποιος είναι ο Κωνσταντίνος Μουταφτσής

Ο Κωνσταντίνος Μουταφτσής είναι ήδη γνωστός στο τηλεοπτικό κοινό μέσα από τη συμμετοχή του στη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς «Σέρρες».

Σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε αναφερθεί στο βαρύ κλίμα που είχε δημιουργήσει η απώλεια του Πάνου Νάτση, τονίζοντας πως η ομάδα της σειράς προχώρησε ενωμένη, με τον Γιώργο Ζυγούρη να αναλαμβάνει τον ρόλο.

«Ο Πάνος είναι μαζί μας… Δεν θα ήταν ένας άνθρωπος που δεν θα ήθελε να συνεχιστούν τα πράγματα. Μας ωρίμασε απότομα όλο αυτό», είχε δηλώσει συγκινημένος.

Με τον ερχομό του πρώτου του παιδιού, και μάλιστα κοριτσιού, ο ταλαντούχος ηθοποιός ανοίγει πλέον ένα εντελώς νέο, τρυφερό κεφάλαιο στη ζωή του, γεμίζοντας χαρά την οικογένεια Μουταφτσή, αλλά και την ίδια την Ελισάβετ Μουτάφη, που ανυπομονεί να γίνει θεία.