Για τα αρνητικά σχόλια που δέχτηκε η Ιωάννα Τούνη μετά την εμφάνισή της στις Κάννες, με το εντυπωσιακό μπλε φόρεμα, τοποθετήθηκε η Ελισάβετ Σπανού, σχολιάζοντας τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεται συχνά η influencer στα social media.

Η τραγουδίστρια, μιλώντας στην εκπομπή «Super Κατερίνα», ανέφερε πως οι αντιδράσεις και η κριτική που δέχεται η Ιωάννα Τούνη δεν σχετίζονται με το φύλο, αλλά με τη δημόσια εικόνα και τη συμπεριφορά που προβάλλει.

Όπως σημείωσε, υπάρχουν άνθρωποι που, όπως είπε χαρακτηριστικά, «προκαλούν» με την παρουσία τους και αυτό μπορεί να οδηγεί σε έντονες αντιδράσεις από το κοινό.

«Δεν θεωρώ ότι οι γυναίκες είμαστε απαραίτητα επιθετικές η μία στην άλλη. Δεν θεωρώ ότι έχει να κάνει με το φύλο. Είναι ένας άνθρωπος που προκαλεί η κυρία Τούνη», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, η Ελισάβετ Σπανού αναφέρθηκε και σε προσωπικά της θέματα, όπως η περιπέτεια υγείας που πέρασε η κόρη της, αλλά και στην καθημερινότητά της, ενώ σχολίασε και την τηλεοπτική επικαιρότητα και το ενδεχόμενο επιστροφής της στην μικρή οθόνη.

«Θα με έβλεπα σε κάποιο πάνελ τη δεδομένη στιγμή. Δεν μου έχει γίνει κάποια πρόταση. Αν μου γινόταν, θα το αξιολογούσα, γιατί η τηλεόραση είναι κάτι που μου αρέσει και η επικοινωνία είναι κάτι που μου αρέσει», είπε η τραγουδίστρια.

