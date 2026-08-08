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Η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ μοιράστηκε, με τους θαυμαστές της, ένα στιγμιότυπό της από την παραλία, μέσα από τα social media.

Η 61χρονη ηθοποιός, που κοινοποιεί συχνά στα social media σέξι φωτογραφίες της, αέβασε ένα «καλοκαιρινό» στιγμιότυπο στο λογαριασμό που διατηρεί στο Instagram.

Με φόντο τη θάλασσα, η Ελίζαμπεθ Χάρλεϊ πόζαρε χαμογελαστή, φορώντας γαλάζιο μπικίνι και λεοπάρ κιμονό.

Δείτε την φωτογραφία που ανέβασε:

 

govastiletto.gr – Elizabeth Hurley: Η εντυπωσιακή εμφάνιση με μπικίνι στα 61

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