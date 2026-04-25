Σε πελάγη ευτυχίας πλέουν η Ελίζαμπεθ Ελέτσι και ο Νεκτάριος Λεμονίδης, καθώς ετοιμάζονται να υποδεχτούν το πρώτο τους παιδί. Η χαρμόσυνη είδηση έγινε γνωστή μέσα από το προφίλ της Ελίζαμπεθ στο Instagram, όπου μοιράστηκε μια σειρά από τρυφερά στιγμιότυπα, αποκαλύπτοντας στους ακόλουθούς της πως σε λίγους μήνες η οικογένειά τους θα μεγαλώσει.

Συγκεκριμένα ανέφερε τα εξής: «Σήμερα που έχω την γιορτή μου και ο αντρούλης μου τα γενέθλια του, γιορτάζει μαζί μας και το Θαύμα που μεγαλώνει μέσα μου… Κάποιες φορές, τα πιο όμορφα πράγματα στη ζωή έρχονται αθόρυβα… Σαν μια μικρή καρδούλα που αρχίζει να χτυπά μέσα σου και αλλάζει τα πάντα. Μέσα μου μεγαλώνει ένα μικρό θαύμα… μια ζωή που δημιουργήθηκε από αγάπη και έρχεται για να την κάνει ακόμα πιο μεγάλη…».

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Προσευχηθήκαμε, ελπίσαμε και τώρα… ευλογηθήκαμε. Από τη στιγμή που μάθαμε τα νέα, ο κόσμος μας έγινε πιο φωτεινός, οι μέρες μας γέμισαν όνειρα και οι καρδιές μας ξεχείλισαν από συναισθήματα που δεν περιγράφονται με λόγια».

«Ανυπομονούμε για κάθε μικρή στιγμή… για κάθε κλωτσιά, για κάθε αγκαλιά, για το πρώτο βλέμμα. Σε λίγους μήνες, θα κρατάμε στην αγκαλιά μας το πιο πολύτιμο δώρο της ζωής μας… το μωράκι μας, που ήδη αγαπάμε περισσότερο απ’ όσο φανταζόμασταν ότι μπορούμε να αγαπήσουμε».

«Νιώθουμε απέραντη ευγνωμοσύνη για αυτό το θαύμα που μας διάλεξε… και υποσχόμαστε να του δώσουμε όλη την αγάπη του κόσμου. Η ζωή μας αλλάζει… και αυτή είναι η πιο όμορφη αλλαγή που θα μπορούσαμε ποτέ να ζητήσουμε. Σε περιμένουμε μικρό μας πλασματάκι».

