Πέμπτη 13 Αυγούστου 2026,
Lifestyle

Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Μας συστήνει για πρώτη φορά την κούκλα αδελφή της, Αθηνά!

Κρατά τη ζωή της μακριά από τον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης
Βασίλης Κοντζεδάκης
13.08.2026 | 21:00 UPD:13.08.2026, 16:44
Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Μας συστήνει για πρώτη φορά την κούκλα αδελφή της, Αθηνά!

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Προσθήκη του zougla.gr στην Google

Η Ελίζαμπεθ Ελέτσι βιώνει μια από τις πιο όμορφες, και τρυφερές, περιόδους της ζωής της, έχοντας πλέον αφήσει σε δεύτερη μοίρα τους έντονους ρυθμούς της καθημερινότητάς της και απολαμβάνοντας κάθε στιγμή το νέο της ρόλο, αυτό της μητέρας.

Η δημοσιογράφος, και πρώην παίκτρια του «Survivor», απέκτησε πριν από λίγους μήνες το πρώτο της παιδί με τον σύζυγό της, Νεκτάριο Λεμονίδη, με τον ερχομό του γιου τους να αλλάζει ολοκληρωτικά την καθημερινότητά τους. Μάλιστα, αυτές τις ημέρες, η οικογενειακή τους ευτυχία έγινε ακόμη μεγαλύτερη, αφού ένα αγαπημένο της πρόσωπο επέστρεψε στην Ελλάδα από το εξωτερικό.

Ο λόγος για την αδελφή της, Αθηνά, η οποία ταξίδεψε από την Αγγλία και είχε την ευκαιρία να περάσει χρόνο με την Ελίζαμπεθ Ελέτσι, αλλά και φυσικά να χαρεί από κοντά το μικρό της ανιψιό. Οι δύο αδελφές εκμεταλλεύτηκαν τον καλοκαιρινό καιρό και πέρασαν ένα χαλαρό οικογενειακό απόγευμα στην πισίνα του σπιτιού, με την Ελίζαμπεθ Ελέτσι να μοιράζεται ορισμένα στιγμιότυπα με τους διαδικτυακούς φίλους της στο Instagram.

Η παρουσία της Αθηνάς έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, αφού σπάνια τη βλέπουμε στα social media της Ελίζαμπεθ Ελέτσι. Όπως αποκάλυψε η ίδια, η αδελφή της είναι αρκετά ντροπαλή και προτιμά να κρατά τη ζωή της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και τον κόσμο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

 

govastiletto.gr – Ελίζαμπεθ Ελέτσι: Έγινε μητέρα για πρώτη φορά – «Σας παρουσιάζω τον γιο μου, το μικρό μου θαύμα»

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Ελίζαμπεθ Ελέτσι

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

close menu
close menu

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΩ ΑΝ ΕΧΩ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ.

Αν χρησιμοποιείτε συσκευές της apple ή κάποιον φυλλομετρητή (browser) ή έχετε κάποιο πρόσθετο που μπλοκάρει τα cookies, ορισμένες λειτουργίες του zougla.gr, όπως τα σχόλια, υπάρχει περίπτωση να δυσλειτουργούν. Σε αυτόν τον οδηγό θα βρείτε οδηγίες για το πώς θα ενεργοποιήσετε τα cookies για την καλύτερη εμπειρία στον ιστότοπό μας.