Η Elizabeth Hurley, στα 61 της χρόνια, έκλεψε ξανά την προσοχή των social media, ποζάροντας με ένα μικροσκοπικό κίτρινο μπικίνι και αποδεικνύοντας ότι παραμένει εντυπωσιακή και γεμάτη αυτοπεποίθηση.

Η Βρετανίδα ηθοποιός και μοντέλο μοιράστηκε τη φωτογραφία της στο Instagram, συνοδεύοντάς τη με ένα αισιόδοξο μήνυμα για τη ζωή της.

Όπως ανέφερε, παλαιότερα φοβόταν ότι με το πέρασμα των χρόνων η καθημερινότητά της θα γινόταν λιγότερο συναρπαστική, όμως σήμερα δηλώνει πιο ευτυχισμένη και ευγνώμων από ποτέ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «λατρεύει τη ζωή της».

Από την ανάρτησή της δεν έλειψε και ο Billy Ray Cyrus, ο οποίος σχολίασε δημόσια με τρυφερά λόγια, εκφράζοντας τον θαυμασμό και την αγάπη του, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι είναι περήφανος για εκείνη και ανυπομονεί για το επόμενο κεφάλαιο της κοινής τους πορείας.

Η Elizabeth Hurley και ο Billy Ray Cyrus επιβεβαίωσαν τη σχέση τους το 2025, μετά από χρόνια φιλίας, και από τότε δεν κρύβουν τη σχέση και την τρυφερότητα που τους ενώνει.

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Govastiletto.gr – Στην Ελλάδα η Elizabeth Hurley: Ποζάρει με ένα κόκκινο μπικίνι στα 60 της και αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλά ένας αριθμός