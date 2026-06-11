Η Ellen DeGeneres και η σύζυγός της, Portia de Rossi απαθανατίστηκαν σε χαλαρές και τρυφερές στιγμές κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών στη Μαγιόρκα, όπου απόλαυσαν τη θάλασσα πάνω σε πολυτελή θαλαμηγό.

Το ζευγάρι εθεάθη να ανταλλάσσει τρυφερά φιλιά στο κατάστρωμα, ενώ στη συνέχεια πέρασε χρόνο χαλάρωσης κάτω από τον ήλιο, απολαμβάνοντας το ταξίδι του στην Ισπανία.

Στις διακοπές τους τους συνόδευε και η στενή τους φίλη, Kris Jenner, η οποία εθεάθη να συνομιλεί με την DeGeneres και να περνά χρόνο μαζί τους.

Οι τρεις τους μάλιστα απόλαυσαν και δραστηριότητες στη θάλασσα, όπως βόλτες με jet ski γύρω από τη θαλαμηγό.

Η Ellen DeGeneres εμφανίστηκε με casual look, φορώντας γκρι T-shirt και βερμούδα, ενώ η Portia de Rossi επέλεξε μαγιό και πετσέτα, σε πιο χαλαρό στιλ διακοπών.

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2008 και διατηρεί στενή σχέση φιλίας με την Kris Jenner εδώ και χρόνια, με εκείνη να έχει παραστεί και στην ανανέωση των γαμήλιων όρκων τους το 2023.

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Πηγή: people.com

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