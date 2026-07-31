Στον τόπο καταγωγής της, την Κρήτη κάνει διακοπές αυτή τη περίοδο η Έλλη Αγγελιδάκη με την οικογένειά της.

Τη γνωστή γυμνάστρια και μητέρα ενός αγοριού, απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός πρόσφατα να απολαμβάνει τον ήλιο και τη θάλασσα σε παραλία της Κρήτης.

Φορώντας ένα μαύρο μπικίνι που αποτελεί διαχρονική επιλογή, η Έλλη Αγγελιδάκη μαγνήτισε όλα τα βλέμματα. Η γυμνασμένη σιλουέτα της, αναδείχθηκε μέσα από το εντυπωσιακό μαγιό, ενώ οι φωτογραφίες της αποδεικνύουν με τον πιο απλό τρόπο ότι age is just a number.

Η ίδια φροντίζει τη φυσική της κατάσταση με καθημερινό περπάτημα –τουλάχιστον τέσσερις φορές την ημέρα– ενώ χρησιμοποιεί και ελλειπτικό μηχάνημα. Όσον αφορά τη διατροφή της, δεν ακολουθεί στερητικά προγράμματα, αλλά δίνει έμφαση στο μέτρο και την ισορροπία στις ποσότητες.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr -Έλλη Αγγελιδάκη: Εντυπωσιάζει με την καλλίγραμμη σιλουέτα της στην παραλία