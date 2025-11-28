Στο vidcast του Παναγιώτη Σίμου μίλησε η Έλλη Κοκκίνου, όπου αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αυτοάνοση δυσανεξία της στη λακτόζη, καθώς και στα κιλά που είχε πάρει λόγω προβλήματος στον θυρεοειδή της.

Η γνωστή τραγουδίστρια δήλωσε συγκεκριμένα: «Έχω άτυπη Κοιλιοκάκη. Μου απαγορεύεται να φάω γλουτένη, αλλά δεν θέλω να αφήνομαι κιόλας», τονίζοντας τη δυσκολία της διατροφής της.

Στη συνέχεια η Έλλη Κοκκίνου συμπλήρωσε πως πήρε αρκετά κιλά, ακούγοντας σχόλια για το βάρος της.

«Έχω υπάρξει με 22 κιλά παραπάνω. Έχω ακούσει: “Πώς έχεις γίνεις έτσι” από θυροειδή τα απέκτησα και κουβάλησα όλα αυτά τα κιλά σε ένα χρόνο. Είχα φτάσει σε άλλο επίπεδο, σε αναιμία από την αφαγία. Ήμουν με 4 νεκταρίνια την ημέρα και εγώ πάχυνα και πήγαινα στον γιατρό και είχα χλομιάσει», συμπλήρωσε η Έλλη Κοκκίνου.

Το βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή Happy Day! Φέτος η Έλλη Κοκκίνου σε ρόλο – έκπληξη παρουσιάζει το μουσικό παιχνίδι του ANT1, «Don’t Forget The Lyrics».

