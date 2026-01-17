Μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε η Έλλη Κοκκίνου στην εκπομπή «Στην αγκαλιά του Φάνη». Η αγαπημένη ερμηνεύτρια μοιράστηκε στιγμές από την καριέρα της, αποκάλυψε τα μυστικά της εμφάνισής της και εξήγησε πώς καταφέρνει να ισορροπεί ανάμεσα στις επαγγελματικές υποχρεώσεις και την απαιτητική καθημερινότητα.

Σχετικά με την προσωπική της ζωή, η γνωστή τραγουδίστρια απέφυγε να απαντήσει λέγοντας με την ατάκα: «Στα καλύτερα μου είμαι, κι όταν είμαι ερωτευμένη, κι όταν δεν είμαι».

Για την σχέση της με τον χρόνο και την εξωτερική της εμφάνιση, η Έλλη Κοκκίνου εξομολογήθηκε: «Είναι καλό να μεγαλώνουμε. Σημαίνει ότι είμαστε υγιείς. Κάνω έναν τρόπο ζωής – για πολλούς είναι άθλιος – αλλά έχει πολλά αποτελέσματα με τον χρόνο. Αυτό το πολύ αυστηρό πρόγραμμα το κάνω γύρω στα 25 χρόνια. Δεν πίνω και δεν καπνίζω, ούτε ένα κρασάκι έξω».

Για την εμπειρία της στην παρουσίαση, μέσα από το παιχνίδι που παρουσιάζει στον ANT1: «Δεν αποφάσισα εγώ για το “Don’t Forget the Lyrics”, άλλοι αποφάσισαν. Με δυσκόλεψε πολύ να μάθω τους κανόνες του παιχνιδιού στην αρχή, ώστε να μην τους διαβάζω. Από τη στιγμή που το “πότισα” στον εγκέφαλο, ήταν εύκολο. Κάναμε ένα δοκιμαστικό. Πήγα και τους άρεσα. Θα έκανα πάλι κάτι στην τηλεόραση, αν μου ταίριαζε».

«Μου έχουν πει να πάω σε Survivor ή σε άλλα reality, έχω πει όχι, ακόμα και σε περίοδο που δεν δούλευα, στο lockdown. Μου έχουν κάνει και πρόταση που μου είπαν “πες απλά το νούμερο και έκλεισε” και είπα όχι», συμπλήρωσε στη συνέχεια η Έλλη Κοκκίνου

Η Έλλη Κοκκίνου έχει αποκτήσει έναν γιο, τον 17χρονο σήμερα Αλέξανδρο! Αναφερόμενη στις σπουδές της στη μουσική στο Λος Άντζελες, η ίδια θυμήθηκε: «Το πρωί ήμουν στη σχολή μέχρι το μεσημέρι, μετά στο σπίτι για μελέτη, πρόβες στη σχολή και σινεμά. Τη δεύτερη χρονιά επειδή δεν ήθελα να επιβαρύνω οικονομικά τη μητέρα μου, πήρα υποτροφία και έκανα δουλειές, Babysitter, dogsitting και DJ σε καραόκε», είπε η Έλλη Κοκκίνου.

