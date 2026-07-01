Μια χιουμοριστική ιστορία από το παρελθόν μοιράστηκε η Έλλη Κοκκίνου, αποκαλύπτοντας ότι κάποτε τη μπέρδεψαν με τη Δέσποινα Βανδή και… αποφάσισε να το διασκεδάσει.

Η τραγουδίστρια, μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής Happy Day, αποκάλυψε πως δεν διόρθωσε αμέσως την παρεξήγηση και απαντούσε κανονικά σαν να ήταν η γνωστή συνάδελφός της.

«Με έχουν μπερδέψει με τη Δέσποινα Βανδή και τους απαντούσα σαν Δέσποινα. Μετά μου είπαν “τελικά δεν είσαι η Δέσποινα” και τους απάντησα “όχι”», είπε γελώντας η Έλλη Κοκκίνου.

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