Συγκινημένη, η Έλλη Κοκκίνου αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη το βράδυ της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, λίγες ώρες μετά την είδηση του αιφνίδιου θανάτου του.

Η τραγουδίστρια βρισκόταν στη σκηνή των Music Events Live της 90ής ΔΕΘ στη Θεσσαλονίκη, όπου εμφανίστηκε μαζί με την Ανδρομάχη. Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, σταμάτησε το πρόγραμμά της για να μιλήσει για τον αγαπημένο της συνάδελφο.

Η Έλλη Κοκκίνου χαρακτήρισε τον Γιώργο Μαζωνάκη έναν άνθρωπο με μεγάλη ευαισθησία και αυθεντικότητα, που είχε ανάγκη την αγάπη και την αποδοχή των ανθρώπων γύρω του.

«Έφυγε αιφνιδιαστικά, άδικα. Ένας νέος άνθρωπος. Ένας άνθρωπος με Α κεφαλαίο. Ήταν φιλάνθρωπος πολύ. Είχε μάθει και ήθελε να δίνει πάρα πολλή αγάπη. Ήθελε αγάπη. Τη ζητούσε την αγάπη. Ζητούσε την αποδοχή, την εκτίμηση», είπε μεταξύ άλλων.

Θυμήθηκε ακόμη τη συνεργασία τους το 2004, όταν είχαν τραγουδήσει μαζί το «Gucci των Μασάι», και αποφάσισε να τον τιμήσει ερμηνεύοντας δύο από τα τραγούδια του.

«Ένα μικρό παιδί λοιπόν. Είχα τη χαρά να τραγουδήσουμε το “Gucci των Μασάι” μαζί το 2004. Πριν συνεχίσω λοιπόν με τα δικά μου τραγούδια, θα ήθελα να τον τιμήσουμε με δύο δικά του πολύ αγαπημένα τραγούδια», ανέφερε και στη συνέχεια τραγούδησε το «Ανήκω».

Την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου η γνωστή τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Η ίδια δεν έκρυψε τη συγκίνησή της, τονίζοντας πως το σοκ είναι μεγάλο τόσο για τον καλλιτεχνικό κόσμο, όσο και για το κοινό που τον αγάπησε. Όπως είπε, πολλοί δυσκολεύτηκαν να πιστέψουν την είδηση, θεωρώντας αρχικά πως πρόκειται για ένα κακόγουστο αστείο.

Η Έλλη Κοκκίνου μίλησε με ιδιαίτερα θερμά λόγια για τον χαρακτήρα του, περιγράφοντάς τον ως έναν γλυκό και αγαπησιάρικο άνθρωπο, που είχε ανάγκη την αγάπη και την εκτίμηση των γύρω του.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διάθεσή του να στηρίζει και να βοηθά ανθρώπους, αλλά και στην ανάγκη του να έχει κοντά του πρόσωπα που πραγματικά τον νοιάζονταν.

Στάθηκε ακόμη, στην καλλιτεχνική του πορεία και στο ξεχωριστό προσωπικό του ύφος. «Δεν κορόιδεψε ποτέ το κοινό του», σημείωσε, εξηγώντας πως από τα πρώτα του βήματα είχε διαμορφώσει τη δική του ιδιαίτερη μουσική και στιλιστική ταυτότητα, χωρίς να φοβηθεί να δείξει τον πραγματικό του εαυτό.

Κλείνοντας, η Έλλη Κοκκίνου τόνισε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ακόμη πολλά να προσφέρει, τόσο προσωπικά, όσο και καλλιτεχνικά. «Θα λείψει σε όλους μας και προσωπικά και καλλιτεχνικά. Είναι κρίμα γιατί ήταν ένας νέος άνθρωπος που είχε πάρα πολλά να δώσει ακόμα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Govastiletto.gr – «Βουβός» ο καλλιτεχνικός κόσμος: Οι συγκινητικές αναρτήσεις για τον Γιώργο Μαζωνάκη που έφυγε νωρίς