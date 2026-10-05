Στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» μίλησε η αδελφή του Δημήτρη Κόκοτα, Έλλη.

Η Έλλη Κόκοτα αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην απώλεια του αδελφού της, ενώ εξήγησε και τους λόγους που την οδήγησαν στο να τελέσει ξεχωριστό μνημόσυνο από αυτό που διοργάνωσε η σύζυγος του εκλιπόντος τραγουδιστή, Κατερίνα.

«Θα έδινα και τη ζωή μου για τον Δημήτρη, τον λάτρευα, ήταν ο καλύτερος αδελφός που θα μπορούσα να έχω», είπε αρχικά η Έλλη Κόκκοτα.

«Έμαθα για τον θάνατο του αδελφού μου με μήνυμα στο κινητό. Μου ήρθε ένα μήνυμα που έγραφε: “Λυπούμαστε για την απώλειά σας, ο Δημήτρης έφυγε”. Έφυγε η γη κάτω από τα πόδια μου», αποκάλυψε η αδελφή του τραγουδιστή.

Και συμπλήρωσε: «Ζήτησα τη βοήθεια του ειδικού. Μέσα σε πέντε χρόνια έχασα την μαμά μου, τον μπαμπά μου και τον αδελφό μου. Προσπαθώ να ισορροπήσω».

«Από την ώρα που αρρώστησε ο Δημήτρης το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα ήταν ο αδελφός μου και μετά η γυναίκα του. Σκεφτόμουν πόσο υπέφεραν, αλλά τόσο υπέφερα και εγώ. Η Κατερίνα ήταν η επιλογή του, η γυναίκα που επέλεξε για να κάνει την οικογένειά του. Το τι μπορεί να έχω εγώ με την Κατερίνα είναι καθαρό προσωπικό και δεν αφορά κανέναν», τόνισε η Έλλη Κόκοτα.

«Εγώ μπορεί να επιθυμούσα ο Δημήτρης να ταφεί δίπλα στον πατέρα μας, όμως, η τελική απόφαση ήταν της συζύγου του. Δεν θα μπορούσα να φέρω αντίρρηση σε κάτι που επέλεξε η γυναίκα του, σεβάστηκα την επιθυμία της.

Εγώ έκανα το μνημόσυνο στην Κηφισιά γιατί αυτή η εκκλησία έχει μεγάλη σημασία για εμάς. Σε αυτή την εκκλησία, ο πατέρας μου και ο αδελφός μου με είχαν φέρει νύφη, εδώ βάφτισε ο Δημήτρης την κόρη του και γενικά εδώ έχουμε ζήσει», κατέληξε η Έλλη Κόκοτα.

Σαράντα ημέρες συμπληρώθηκαν το Σάββατο 3 Οκτωβρίου από τον θάνατο του Δημήτρη Κόκοτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 57 ετών, έπειτα από τη μακρά και δύσκολη περιπέτεια που αντιμετώπισε με την υγεία του.

govastiletto.gr -Δημήτρης Κόκοτας: Συγγενείς και φίλοι στο 40ήμερο μνημόσυνο