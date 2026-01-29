Η Έλλη Στάη απαθανατίστηκε από φωτογραφικό μας φακό ενώ έκανε τη βόλτα της στο κέντρο της Αθήνας.

Τα τελευταία χρόνια, η δημοσιογράφος έχει περισσότερο χρόνο για τον εαυτό της και εκμεταλλεύεται κάθε ευκαιρία για να χαλαρώνει και να απολαμβάνει τις μικρές χαρές της καθημερινότητας.

Στην πρόσφατη βόλτα της, περπάτησε μόνη της στους δρόμους της πρωτεύουσας, χαρίζοντας στιγμές ηρεμίας και γαλήνης.

Παράλληλα, η κομψή και προσεγμένη εμφάνισή της δεν πέρασε απαρατήρητη, κερδίζοντας τα βλέμματα των περαστικών.

Πηγή: NDP Photo Agency

