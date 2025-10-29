Επιμέλεια: Αγγελική Στόγια

Η Έλλη Στάη γνωστή για το κομψό της στυλ βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας 27 Οκτωβρίου στην πρεμιέρα της παράστασης «Απόρρητο (Νέα Τάξη Πραγμάτων)» στην οποία συμμετέχει με τον δικό της «τρόπο».

Η επίσημη πρεμιέρα της παράστασης «Απόρρητο» του Ivan Vyrypaev σε σκηνοθεσία της Ταμίλα Κουλίεβα πραγματοποιήθηκε στο Θέατρο Διάνα με τους Ταμίλα Κουλίεβα, Μαριάννα Κιμούλη και Χρήστο Στέργιογλου στους πρωταγωνιστικούς ρόλους. Στο έργο συμμετέχουν η Έλλη Στάη και ο Παύλος Τσίμας.

Η δημοσιογράφος συμμετέχει και πάλι με τον δικό της, ιδιαίτερο «τρόπο» στην παράσταση, θέτοντας ερωτήματα και κάνοντας συνεντεύξεις ενώ στον ίδιο ρόλο οι θεατές παρακολουθούν επίσης και τον συνάδελφό της Παύλο Τσίμα.

Η 70χρονη Έλλη Στάη απέδειξε για άλλη μία φορά ότι δεν θεωρείται τυχαία μία από τις πιο καλοντυμένες Ελληνίδες. Για την περίσταση επέλεξε ένα all time classic μαύρο παντελόνι το οποίο συνδύασε με μαύρο σατέν πουκάμισο και λουστρίνι γόβες.

Στη μαύρη δερμάτινη ζώνη της ξεχώριζαν οι χρυσές λεπτομέρειες, οι οποίες έδεναν αρμονικά με τις διακριτικές χρυσές αλυσίδες που είχε φορέσει στον λαιμό της. Την εμφάνισή της ολοκλήρωσε με μαύρη τσάντα, η οποία κρεμόταν στον ώμο της από ένα εκτυφλωτικό κόκκινο λουρί που έκανε τη διαφορά.

Το μακιγιάζ της ήταν διακριτικό και τα μαλλιά της ανάλαφρα, σε κυματιστές μπούκλες.

Να σημειώσουμε το έργο έκανε πρεμιέρα την άνοιξη του 2025 στο θέατρο “Τζένη Καρέζη” ενώ τη Δευτέρα 27 Οκτωβρίου ξεκίνησε ξανά για τη νέα σεζόν 2025-2026 στο θέατρο Διάνα.

Φωτογραφίες: NDP photo agency

govastiletto.gr – Έλλη Στάη για τη συνέντευξη με την Άντζελα Δημητρίου – «Έγινε το σύστριγκλο, είχε θυμώσει μαζί μου»