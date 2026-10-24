Για το ενδεχόμενο να αποκτήσει κάποια στιγμή παιδί μίλησε η Έλλη Τρίγγου, αποκαλύπτοντας πως δεν έχει καταλήξει ακόμη σε κάποια απόφαση.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη το πρωί του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;» και αναφέρθηκε με ειλικρίνεια στο πώς βλέπει σήμερα τη μητρότητα.

«Δεν ξέρω τι σημαίνει να έχεις ένα παιδί 24 ώρες»

Όπως εξήγησε, απολαμβάνει ιδιαίτερα τον χρόνο που περνά με τα παιδιά φίλων και συγγενών της, ωστόσο αναγνωρίζει πως η καθημερινότητα με ένα παιδί είναι κάτι εντελώς διαφορετικό.

«Η σκέψη της μητρότητας περνάει από το μυαλό μου, έρχεται, φεύγει, ξανάρχεται, ξαναφεύγει. Δεν έχω πάρει κάποια απόφαση σε σχέση με αυτό. Είναι κι αυτό στο καράβι του ό,τι είναι να έρθει, ας έρθει. Περνάω τέλεια με τα παιδιά, ξεκουράζομαι, το ευχαριστιέμαι, αλλά δεν ξέρω τι σημαίνει να το πάρω στο σπίτι και να το έχω 24 ώρες. Αυτό είναι τελείως άλλη πίστα. Για την ώρα, έχω μωρά στη ζωή μου από φίλες και συγγενείς που τα απολαμβάνω», ανέφερε η Έλλη Τρίγγου.

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