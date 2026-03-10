Η Έλλη Τρίγγου μοιράστηκε τη δική της οπτική για τον γάμο, υπογραμμίζοντας ότι δεν την εκφράζει η παραδοσιακή έννοια του θεσμού, ούτε η ιδέα ενός άντρα που θα την «υπηρετεί».

Μιλώντας στην εκπομπή Με τον Ρένο τη Δευτέρα 9 Μαρτίου, η ηθοποιός εξήγησε ότι νιώθει περιορισμένη όταν ο σύντροφός της αφιερώνεται υπερβολικά και τόνισε πως θέλει ο καθένας να διατηρεί την αυτονομία και την ανεξαρτησία του.

«Μάλλον δεν θέλω ανθρώπους ταγμένους σε μένα, όπως μόλις κατάλαβα, εδώ ενώπιόν σου», ανέφερε. «Με βαραίνει ένας άντρας που είναι αφοσιωμένος μόνο σε μένα. Δεν καταλαβαίνω τους “άντρες υπαλλήλους”. Δεν θέλω να έχω υπαλλήλους. Θέλω να είμαστε ο καθένας αυτόνομος, ανεξάρτητος, στη δική του διαδρομή, και στις παράλληλες πορείες μας, να δίνουμε κανένα ραντεβού».

Η Τρίγγου συμπλήρωσε πως ο γάμος μπορεί να είναι μια όμορφη συμφωνία που εξυπηρετεί ορισμένα πράγματα, αλλά η ίδια δεν τα χρειάζεται και δεν βλέπει τι θα μπορούσε να κερδίσει από αυτόν.

Η Έλλη Τρίγγου εκφράζει μια σύγχρονη οπτική για τις σχέσεις, όπου η αυτονομία και η ισότητα αποτελούν προτεραιότητα. Η στάση της δείχνει ότι η προσωπική ελευθερία και η συνειδητή επιλογή μετράνε περισσότερο από κοινωνικές επιταγές.

