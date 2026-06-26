Viral έχει γίνει στο διαδίκτυο η αντίδραση του Harry Styles όταν αντίκρισε μια ελληνική πινελιά στη συναυλία του στο Wembley. Ο 32χρονος τραγουδιστής, ο οποίος πραγματοποιεί σειρά εμφανίσεων στο Λονδίνο για την περιοδεία «Together, Together», σταμάτησε για λίγο το σόου κατά την έκτη του βραδιά στο στάδιο. Αιτία στάθηκε ένα ιδιαίτερο πανό με την ελληνική σημαία, το οποίο ξεχώρισε στο κοινό και κέντρισε αμέσως το ενδιαφέρον του διάσημου σταρ.

«Συγγνώμη, μου αποσπάστηκε εντελώς η προσοχή», είπε χαμογελώντας, πριν διαβάσει δυνατά το μήνυμα που είχε γράψει η θαυμάστριά του. «Πούλησες φωτογραφίες με τις πατούσες σου για να έρθεις εδώ;», σχολίασε έκπληκτος, προκαλώντας κύμα γέλιου τόσο στη νεαρή κοπέλα όσο και στους χιλιάδες θεατές που παρακολουθούσαν τη συναυλία.

Στη συνέχεια, ο Harry Styles θέλησε να μάθει το όνομά της. Εκείνη του απάντησε πως λέγεται Φένια, με τον τραγουδιστή να προσπαθεί αρχικά να προφέρει σωστά το ελληνικό όνομα. Τελικά, αφού τα κατάφερε, της είπε πως χάρηκε πολύ για τη γνωριμία τους, με το στάδιο να ξεσπά σε χειροκροτήματα και γέλια.

Το απολαυστικό στιγμιότυπο έκανε αμέσως τον γύρο του διαδικτύου, με τους fans να σχολιάζουν το χιούμορ και τον αυθορμητισμό του Harry Styles αλλά και την ευρηματικότητα της Ελληνίδας θαυμάστριάς του.