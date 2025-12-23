Λάμψη και επιχειρηματικότητα κυριάρχησαν στο Χριστουγεννιάτικο Gala που διοργάνωσε για μία ακόμη χρονιά η Ελληνική Ένωση Επιχειρηματιών (Ε.ΕΝ.Ε.) στο Ecali Club την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, κλείνοντας με αυτό τον τρόπο μια χρονιά – ορόσημο για την Ένωση, καθώς ξεπέρασε το φράγμα των 200 μελών.

Στη λαμπερή βραδιά έδωσαν το «παρών» μερικοί από τους σημαντικότερους επιχειρηματίες της χώρας, καθώς και εκπρόσωποι από τον πολιτικό και δημοσιογραφικό κόσμο.

Στον εναρκτήριο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών, κ. Κρίστιαν Χατζημηνάς, στάθηκε ιδιαίτερα στον εξωστρεφή ρόλο της Ένωσης, κάνοντας αναφορά στις προτάσεις που έχει καταθέσει και επίσημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο για ένα, νέο διαφορετικό μοντέλο φορολόγησης, το οποίο θα ενισχύει την ανάπτυξη και την επανεκπαίδευση, αξιοποιώντας οριακούς φόρους. Κι αυτό γιατί, όπως εξήγησε, έχουν επίκαιρη εφαρμογή σε όλη την Ευρώπη, μιας και η τελευταία εμφανίζει τρία αλληλένδετα προβλήματα: την αύξηση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ, τη σχετικά χαμηλή παραγωγικότητα και την υπογεννητικότητα.

Έθεσε, λοιπόν, ως στόχο για το 2026 να εφαρμοστούν στην Ελλάδα αυτά τα μέτρα, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η επανεκπαίδευση είναι το εισιτήριο για να μη μείνουμε πίσω».

Μάλιστα, επεσήμανε ότι το επόμενο έτος η Ε.ΕΝ.Ε. θα μεταφέρει τις προτάσεις αυτές ακόμη πιο δυναμικά, προχωρώντας και στην ίδρυση γραφείου στις Βρυξέλλες, που θα στοχεύει – σε συνεργασία με άλλες αντίστοιχες ενώσεις Ευρωπαίων επιχειρηματιών – να στηρίξει οποιαδήποτε προσπάθεια για ένα ταχύτερο και αποτελεσματικότερο “by pass” της μακράς και χρονοβόρας διαδικασίας εναρμόνισης των διαφορετικών εθνικών νομοθεσιών. «Θα στηρίξουμε τόσο την επέκταση των υφιστάμενων, όσο και την ανάπτυξη νέων ευρωπαϊκών νομικών εργαλείων που ενισχύουν τη μεγάλη και τη μεσαία επιχειρηματική δραστηριότητα και αίρουν τα εμπόδια που περιορίζουν τη δυνατότητα των εταιριών να επιλέγουν το εταιρικό καθεστώς που διέπει τη λειτουργία τους», συμπλήρωσε.

Αυτή η κίνηση ίδρυσης μόνιμης παρουσίας της Ε.ΕΝ.Ε. στις Βρυξέλλες θα συμπληρωθεί με τα εγκαίνια του ανοικτού κέντρου τεχνητής νοημοσύνης στο Νέο Ψυχικό τον Ιούλιο του 2026, από τον Όμιλο EFA GROUP, που θα φιλοξενήσει μόνιμα και τα νέα γραφεία της Ε.ΕΝ.Ε. «Έτσι θα συνδέσουμε την επιχειρηματικότητα με το νέο οικοσύστημα της τεχνητής νοημοσύνης».

Δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη διεθνή κινητικότητα που άρχισε μετά τις πολιτικές αλλαγές στην Αμερική, αλλά και με τη συμβολή ιδιωτών επιχειρηματιών. «Είτε συμφωνεί, είτε διαφωνεί κάποιος με αυτές τις αλλαγές, οφείλουμε να πούμε ότι υπάρχει κινητικότητα, ενώ παλιότερα είχαμε πολλές εστίες με «λιμνάζοντα ύδατα», δηλαδή θέματα που δεν λύνονταν και δημιουργούσαν εστίες αναταραχής και αντίδρασης. Αυτοί και αυτές που έχουν διατελέσει στον ιδιωτικό τομέα πρέπει να κληθούν να συμβάλλουν σε ριζικές μεταρρυθμίσεις και, γιατί όχι, να τοποθετηθούν σε καίριες θέσεις», κατέληξε ο κ. Χατζημηνάς, τονίζοντας ότι μόνο έτσι η Πολιτεία θα αυξήσει κατακόρυφα τα αντανακλαστικά της και θα μπορέσει να ακολουθήσει τη νέα διεθνή κινητικότητα.

Παίρνοντας στη συνέχεια τον λόγο, η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, χαρακτήρισε ως τη μεγαλύτερη αναγνώριση της πορείας που έχει διαγράψει η ελληνική οικονομία την εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι η Ε.ΕΝ.Ε. είναι από τους φορείς που παράγουν έργο και επιδιώκουν τη συνολική βελτίωση της οικονομίας. Μάλιστα, έφερε ως παράδειγμα την πρόταση που είχε καταθέσει η Ένωση πριν από μήνες για τον περιορισμό του μη μισθολογικού κόστους με τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών για υπερωρίες, υπερεργασία, νυχτερινά και αργίες, λέγοντας ότι αυτή η πρωτοβουλία λίγο αργότερα έγινε πράξη στη Βουλή. Τέλος, η υπουργός αναφέρθηκε στην εκδήλωση Rebrain Greece που έλαβε χώρα στη Νέα Υόρκη με μεγάλη επιτυχία, καθώς 2.000 Έλληνες από κάθε γωνιά των ΗΠΑ πήγαν για να συνομιλήσουν με επιχειρήσεις, σημειώνοντας «δεν υπάρχει τίποτα πιο συγκινητικό από το να βλέπεις στα μάτια τους την επιθυμία να γυρίσουν στην πατρίδα».

Έμφαση στην καλή πορεία της ελληνικής οικονομίας έδωσε και ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, επισημαίνοντας τον σημαντικό ρόλο που έχει διαδραματίσει η ελληνική επιχειρηματικότητα και χαρακτηρίζοντας ψήφο εμπιστοσύνης για τη χώρα μας την εκλογή Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup. Στάθηκε ιδιαίτερα στην πρόταση της Ένωσης για την εναρμόνιση των εθνικών νομοθεσιών, εκτιμώντας ότι ταιριάζει με την πρόταση του Ενρίκο Λέτα για δημιουργία 28ης χώρας, ουσιαστικά 28ης κοινής εταιρικής δομής.

Κατά τη διάρκεια του γκαλά, πραγματοποιήθηκαν τιμητικές βραβεύσεις.

Βραβείο Κοινωνικής προσφοράς και ανθρωπιστικού έργου έλαβε το Σωματείο «ΕΛΠΙΔΑ – Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» για τα 35 χρόνια προσφοράς και αγάπης σε παιδιά που δίνουν μάχη με τον καρκίνο. Το βραβείο απονεμήθηκε από την Άντρη Αναστασιάδη, σύζυγο του πρώην προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκου Αναστασιάδη, στην αντιπρόεδρο του σωματείου, Νούλη Μανώλη.

Επίσης, βραβεύθηκε η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρία HOPEgenesis που εδώ και 10 χρόνια έχει ως στόχο την καταπολέμηση της υπογεννητικότητας και τη στήριξη της οικογένειας. Το βραβείο απένειμε στον πρόεδρο και ιδρυτή της, Δρ. Στέφανο Χάνδακα, ο Επίτιμος Πρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε., Βασίλης Αποστολόπουλος και η αντιπρόεδρος της Ε.ΕΝ.Ε, Σοφία Κουνενάκη.

Τέλος, το Βραβείο Επιχειρηματικότητας απονεμήθηκε από τον πρόεδρο της Danaos Shipping, Δρ. Ιωάννη Κούστα, στην Ελένη Πολυχρονοπούλου, πρόεδρο του ομίλου ERMA TECH, παγκόσμιου ηγέτη στις βιώσιμες τεχνολογίες για τη ναυτιλιακή βιομηχανία.

Την εκδήλωση παρουσίασαν η δημοσιογράφος του Star Κατερίνα Τσαμούρη και ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Απόστολος Μαγγηριάδης.

Η εορταστική βραδιά ολοκληρώθηκε με ένα πλούσιο ψυχαγωγικό πρόγραμμα, καθώς οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του Αντώνη Ρέμου.

