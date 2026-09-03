Ο Elliot Page αποκάλυψε ότι, παρά τη συμμετοχή του στην πολυαναμενόμενη «Οδύσσεια» του Christopher Nolan, δεν έχει δεχτεί μέχρι στιγμής κάποια πρόταση για μεγάλο κινηματογραφικό ρόλο.

Ο 39χρονος ηθοποιός μίλησε για την επαγγελματική του πορεία στο podcast «On Film… With Kevin McCarthy», όπου αναφέρθηκε στην επόμενη ημέρα μετά τη συνεργασία του με τον γνωστό σκηνοθέτη.

Ο παρουσιαστής τον ρώτησε αν μετά τη συμμετοχή του στην ταινία δέχεται πλέον συνεχώς τηλεφωνήματα για νέες δουλειές. Ο Elliot Page απάντησε με χιούμορ, ξεκαθαρίζοντας ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συμβεί.

«Όχι, Kevin, δεν δέχομαι. Οπότε, αν κάποιος θέλει… να με πάρει τηλέφωνο», είπε χαρακτηριστικά, αφήνοντας ουσιαστικά ανοιχτή την πρόσκληση προς τους ανθρώπους του κινηματογράφου.

Ο ηθοποιός αντιμετώπισε την κατάσταση με αυτοσαρκασμό και πρόσθεσε: «Αν κάποιος θέλει να με πάρει τηλέφωνο, θα κάνω καλή δουλειά», δείχνοντας πως παραμένει διαθέσιμος για την επόμενη σημαντική επαγγελματική ευκαιρία.

Στη συνέχεια, αστειεύτηκε και για την καταγωγή του, λέγοντας: «Ξέρω ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις επειδή είμαι Καναδός; Δεν ξέρω περί τίνος πρόκειται».

Ο Elliot Page ανακοίνωσε δημόσια το 2020 ότι είναι τρανς άντρας. Έκτοτε συνεχίζει την πορεία του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, ενώ η συμμετοχή του στην «Οδύσσεια» αποτελεί μία από τις σημαντικές πρόσφατες συνεργασίες του.

Govastiletto.gr – Elliot Page: Η πρώτη επίσημη εμφάνιση με τη νέα σύντροφό του στο κόκκινο χαλί της Gucci