Η Έλντα Πανοπούλου στη συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ! ανέφερε ότι η τάση των ανθρώπων να επιλέγουν να ζουν χωρίς όρια, είναι καταστροφική, εξηγώντας πώς η ίδια έμαθε από μικρή να αυτοελέγχεται.

Στην ίδια συνέντευξη η Έλντα Πανοπούλου εξομολογήθηκε ότι τη μέρα που η μητέρα της έφυγε από τη ζωή, εκείνη ανέβηκε κανονικά στη σκηνή, όταν όμως μπήκε στα παρασκήνια κατέρρευσε.

«Οι άνθρωποι, δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια επιλέγουμε να ζούμε χωρίς όρια και αυτό είναι καταστροφικό. Εγώ, ας πούμε, κάποια μέρα έφαγα τρεις μπάλες παγωτό. Αν δεν υπάρχει όριο στην άκρη του δρόμου, θα πέσεις στον γκρεμό. Νομίζω ότι μεγαλώνοντας έχεις την υποχρέωση να αυτοελέγχεσαι», είπε η Έλντα Πανοπούλου.

«Αυτή τη συμβουλή λέω πάντα στους νεότερους: “Δεν μας φταίει κανείς γι’ αυτά που επιτρέπουμε εμείς”. Σε θέματα ζωής ποτέ δεν ξεπέρασα τα όρια, γιατί φρόντισαν οι γονείς μου να τα βάλουν πάρα πολύ καθαρά. Όταν πηγαίναμε καλεσμένοι σε ένα σπίτι, η μητέρα μου με τσιμπούσε κάτω από το τραπέζι να μη ζητήσω δεύτερο γλυκό. Αυτό ήταν καλό σχολείο για μένα, πολύ χρήσιμο», πρόσθεσε.

Τέλος, η Έλντα Πανοπούλου εξομολογήθηκε: «Η μεγαλύτερη δυσκολία που αντιμετώπισα ποτέ, κάτι που έχει συμβεί βέβαια και σε πολλούς συναδέλφους μου, ήταν τη μέρα που κήδεψα τον πατέρα μου και το βράδυ έπαιζα στο θέατρο, μπροστά σε 2.500 θεατές… Έκανα τη Μαντόνα και ο κόσμος έπρεπε να γελάσει. Μόλις τελείωσα και μπήκα στα παρασκήνια, λιποθύμησα. Ήταν δύσκολο να με συνεφέρουν…».

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