Η Ελπίδα Ιακωβίδου βίωσε μια απίστευτη περιπέτεια υγείας, που θα μπορούσε να έχει εξελιχθεί πολύ άσχημα, προκαλώντας αναστάτωση στους διαδικτυακούς φίλους της. Η γνωστή παρουσιάστρια μοιράστηκε μέσα από τον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram μια φωτογραφία που κανείς δεν περίμενε να δει, αποκαλύπτοντας το ατύχημα που είχε μέσα στο ίδιο της το σπίτι και το οποίο την οδήγησε εσπευσμένα για ράμματα.

Όλα συνέβησαν κυριολεκτικά από το πουθενά, σε μια στιγμή απόλυτης χαλάρωσης. Όπως περιέγραψε η ίδια, η κακιά στιγμή ήρθε την ώρα που επιχείρησε να σηκωθεί από τον καναπέ. Το πόδι της γύρισε ξαφνικά, με αποτέλεσμα να χάσει εντελώς την ισορροπία της και να πέσει με δύναμη, χτυπώντας το κεφάλι της πάνω στο τραπέζι. Το χτύπημα αποδείχθηκε αρκετά σοβαρό ώστε να χρειαστεί άμεση ιατρική φροντίδα, αφού το τραύμα στο μέτωπο, κοντά στον κρόταφο, δεν γινόταν να κλείσει αλλιώς.

Στη selfie που ανέβασε σε μορφή story, η παρουσιάστρια εμφανίζεται εμφανώς ταλαιπωρημένη αλλά ψύχραιμη, φορώντας μια κόκκινη ζακέτα, ενώ στο πλάι του κεφαλιού της διακρίνονται τα ράμματα που χρειάστηκε να κάνει. Παρά τη λαχτάρα που πήρε, η Ελπίδα Ιακωβίδου φρόντισε να καθησυχάσει όσους ανησύχησαν, στέλνοντας το δικό της αισιόδοξο μήνυμα για το πόσο απρόβλεπτη είναι η καθημερινότητα και πόσο σημαντικό είναι να προσέχουμε ακόμη και στα πιο απλά πράγματα.

«Και ξαφνικά, πήγα να σηκωθώ από τον καναπέ, μου γύρισε το πόδι, έχασα την ισορροπία μου και βρέθηκα να προσγειώνομαι με το κεφάλι στο τραπέζι! Ε, τα ράμματα δεν τα γλίτωσα! Όλα καλά! Υγεία πάνω απ’ όλα!», έγραψε χαρακτηριστικά πάνω στη φωτογραφία, συνοδεύοντας τα λόγια της με μια κόκκινη καρδιά.

govastiletto.gr – Ελπίδα Ιακωβίδου: Γιόρτασε τα γενέθλιά της στην Αθήνα αγκαλιά με τον Τζώνη Καλημέρη