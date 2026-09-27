Η Ελπίδα Ιακωβίδου γιόρτασε, την Παρασκευή 25/9, τα γενέθλιά της στην Αθήνα, έχοντας στο πλευρό της τον σύζυγό της, Τζώνη Καλημέρη.

Η παρουσιάστρια πέρασε την ξεχωριστή ημέρα μαζί με αγαπημένα της πρόσωπα, ενώ δεν έλειψαν και οι όμορφες εκπλήξεις από την Κύπρο.

Φίλοι και συνεργάτες της από την ιδιαίτερη πατρίδα της φρόντισαν να της στείλουν τις πιο θερμές ευχές τους, κάνοντας τη μέρα των γενεθλίων της ακόμη πιο ξεχωριστή και συγκινητική.

Μάλιστα, ο Τζώνη Καλημέρης θέλησε να της ευχηθεί δημόσια μέσα από τα social media, συνοδεύοντας την ανάρτησή του με μια λιτή αλλά ιδιαίτερα τρυφερή φράση: «Πάντα φωτεινή».

Η παρουσιάστρια έγραψε σε σχετική της ανάρτηση στο InstagramQ «Ευγνωμοσύνη για όλα! Ευχαριστώ από καρδιάς για κάθε ξεχωριστή ευχή! Ευχαριστώ για την τόση αγάπη! Να είμαστε καλά να γιορτάζουμε τη ζωή! Σας αγαπώ».

Δείτε τα στιγμιότυπα:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Elpida Iacovidou (@elpidaiacovidou)

govastiletto.gr – Τζώνη Καλημέρης – Ελπίδα Ιακωβίδου: Σπάνια δημόσια εμφάνιση στο κέντρο της Αθήνας