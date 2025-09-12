Η Elsa Hosk και ο Tom Daly αρραβωνιάστηκαν!

Το γνωστό μοντέλο, μοιράστηκε με τους followers της φωτογραφίες και βίντεο από την πρόταση γάμου που έγινε στο νέο τους σπίτι.

Διαβάστε περισσότερα στo govastiletto.gr

σχόλια αναγνωστών
oδηγός χρήσης
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: #Elsa Hosk