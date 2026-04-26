O Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του, Μπριζίτ Μακρόν κατά τη διάρκεια της επίσκεψής τους στην Αθήνα βρέθηκαν και στο εμβληματικό Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, απολαμβάνοντας έναν περίπατο σε έναν από τους πιο σύγχρονους και αγαπημένους χώρους της πόλης.

Με φόντο την ανοιξιάτικη Αθήνα, ο Γάλλος πρόεδρος και η Μπριζίτ κινήθηκαν χαλαρά στους χώρους του ΚΠΙΣΝ, δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνοντας να απολαμβάνουν τη θέα, αλλά και την αρχιτεκτονική του συγκροτήματος.

Η παρουσία τους δεν πέρασε απαρατήρητη από τους επισκέπτες, που έσπευσαν να απαθανατίσουν στιγμές από την επίσκεψη. Η Μπριζίτ Μακρόν για άλλη μια φορά, ξεχώρισε με την κομψή εμφάνισή της, επιλέγοντας μαύρο κοστούμι σε κλασική γραμμή. Το παρών έδωσε και ο Νίκος Αλιάγας.

Η πρώτη κυρία της Γαλλίας διατηρεί ένα ιδιαίτερα διακριτικό προφίλ στη δημόσια ζωή, επιλέγοντας να κινείται μακριά από την υπερβολική προβολή.

Ο Εμανουέλ Μακρόν έκλεισε έναν ιδιαίτερα πυκνό κύκλο επισκέψεων στην Ελλάδα, μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, με το πρόγραμμά του να συνδυάζει υψηλή πολιτική αλλά και ισχυρό συμβολισμό.

Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στην Αθήνα, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα, ενώ βρέθηκε και στο επίσημο γεύμα που παρατέθηκε προς τιμήν του στο Προεδρικό Μέγαρο.

Φωτογραφίες: Eurokinissi

govastiletto.gr – Brigitte Macron: Η Πρώτη Κυρία της Γαλλίας σε ρόλο DJ – Βίντεο