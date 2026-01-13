Με αφορμή τις φήμες που ήθελαν να έχει δημιουργηθεί ρήξη ανάμεσα στην Ιωάννα Μαλέσκου και τον Λάμπρο Κωνσταντάρα, η Φαίη Σκορδά μίλησε στο Buongiorno το πρωί της Τρίτης 13/01 και μετέφερε όσα πληροφορήθηκε.

Η παρουσιάστρια αποκάλυψε ότι επικοινώνησε με στελέχη της διοίκησης του Open, τα οποία τόνισαν ότι στηρίζουν και τους δύο, όπως επισημαίνει και η ίδια: «Έμαθα κάτι για την Ιωάννα Μαλέσκου χθες, μίλησα με υψηλόβαθμα στελέχη του καναλιού και αυτό είναι η θέση της διοίκησης του Open. Μου είπαν ότι μπορώ να το μεταφέρω».

Η Φαίη συνέχισε, εξηγώντας ότι η επιλογή των παρουσιαστών είναι απόφαση του καναλιού και ότι και η Ιωάννα και ο Λάμπρος λαμβάνουν την ίδια στήριξη: «Από τη στιγμή που είναι μία επιλογή του καναλιού και η Ιωάννα, για να παρουσιάσει αυτό το δίδυμο την εκπομπή, τους στηρίζουν και τους δύο με τον ίδιο τρόπο. Αυτή είναι η θέση του καναλιού».

Σχολιάζοντας τη συμπεριφορά κάποιων μέσα στο κανάλι, πρόσθεσε: «Το ότι τον Λάμπρο τον θέλουν και ότι ο Λάμπρος θα συνεχίσει του χρόνου είναι δεδομένο. Το πρόβλημα δεν είναι ο Λάμπρος, το πρόβλημα είναι ότι από τη στιγμή που επιλέγεις έναν άνθρωπο, φέρεσαι και σε αυτόν σωστά μέχρι να τελειώσει, μέχρι να μην τον θέλεις. Και αυτό δεν έγινε. Δεν τήρησαν όλοι αυτή την πρακτική, του ισότιμου, ο καθένας για τους λόγους του, χωρίς να φταίει ο Λάμπρος».

Govastiletto.gr – Λάμπρος Κωνσταντάρας: «Δεν με κάλεσε στο πάρτι της ονομαστικής της εορτής η Ιωάννα Μαλέσκου»