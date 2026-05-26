Η Έμη Λιβανίου έδωσε μια συνέντευξη εφ’ όλης ύλης στον Γιώργο Λιάγκα και στο «Πρωινό» του ΑΝΤ1. Η γνωστή δημοσιογράφος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον σύντροφό της, εφοπλιστή, Πέτρο Παππά, χαρακτηρίζοντάς τον «γλυκό και τρυφερό άνθρωπο».

Ειδικότερα, η Έμη Λιβανίου είπε για τον Πέτρο Παππά: «Ήμασταν γνωστοί πάρα πολλά χρόνια. Και κάποια στιγμή, όταν με κάποιον γνωρίζεσαι και υπάρχει χημεία… Κάναμε και τη σχέση μας. Ο Πέτρος είναι η οικογένειά μου. Είμαστε πάρα πολύ καλά μαζί. Τον νιώθω ως το άλλο μου μισό. Σε αυτή τη φάση της ζωής μου, μπορώ να σου πω ότι νιώθω ότι έχω βρει το άλλο μου μισό.

Είμαι καλά, νιώθω ολοκλήρωση, νιώθω ασφάλεια. Είναι ένας άνθρωπος πάρα πολύ απλός. Όπως ακριβώς το λες κι εσύ. Πάρα πολύ γλυκός, πάρα πολύ τρυφερός και πάρα πολύ πετυχημένος».

Η Έμη Λιβανίου συμπλήρωσε: «Ο Πέτρος είναι πάρα πολύ σεμνός, πάρα πολύ απλός. Δεν θέλει, δεν του αρέσει η δημοσιότητα. Έχει μια συστολή εσωτερική. Ενώ είναι πάρα πολύ κοινωνικός άνθρωπος, και μέσα από τη σχέση μας έχει γίνει αναγκαστικά και πιο κοινωνικός, γιατί έχουμε τα δικά του, είναι και τα δικά μου, οπότε όλο αυτό έχει κάνει ένα εβδομαδιαίο συνονθύλευμα που δεν υπάρχει μέρα που να είμαστε στο σπίτι.

Μετά το γραφείο εκείνος, κάθε βράδυ έχουμε και κάτι. Τώρα λέμε ότι πρέπει λιγάκι να είμαστε πιο ήρεμοι, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε και κάθε μέρα έξω, κουραζόμαστε. Είναι ένας πάρα πολύ γλυκός άνθρωπος, που θέλει πραγματικές σχέσεις, πραγματικές φιλίες και δεν τον ενδιαφέρει να δείξει κάτι, ούτε το πρόσωπό του. Είναι και πολύ απλός. Δεν φαντάζεσαι πόσο απλός άνθρωπος είναι».

