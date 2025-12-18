Η Έμη Λιβανίου και ο Πέτρος Παππάς είναι ζευγάρι τα τελευταία χρόνια και ζουν τον έρωτά τους αθόρυβα.

Οι δυο τους έχουν επιλέξει από κοινού να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Άλλωστε, τόσο εκείνος, όσο και η γνωστή δημοσιογράφος, θέλουν να βγαίνει στο φως της δημοσιότητας μόνο ό,τι έχει να κάνει με τα επαγγελματικά τους.

Ο Πέτρος Παππάς είναι ένα ισχυρό και γνωστό πρόσωπο στον τομέα της ναυτιλιακής βιομηχανίας.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε πρόσφατα μία σπάνια κοσμική εμφάνιση και έκλεψε τις εντυπώσεις. Οι δυο τους βρέθηκαν στο Divani Caravel Hotel και στο χριστουγεννιάτικο δείπνο που παρέθεσε το Πανελλήνιο Σωματείο Γυναικών “Καλλιπάτειρα” και η Πρόεδρός του, Κατερίνα Ναυπλιώτη-Παναγοπούλου.

Κατά τη διάρκεια του δείπνου μάλιστα τραγούδησε ζωντανά η Νατάσα Θεοδωρίδου, πρώην σύζυγος του Ανδρέα Φουστάνου.

Να θυμίσουμε η Έμη Λιβανίου έχει αποκτήσει δύο παιδιά με τον πρώην σύζυγό της, τον 24χρονο Κωνσταντίνο και την 22χρονη Αλεξάνδρα.

Αλεξάνδρα Λιβανίου-Έμη Λιβανίου

Έμη Λιβανίου-Πέτρος Παππάς

Έμη Λιβανίου-Στέφανος Κασσελάκης-Κατερίνα Παναγοπούλου

Έμη Λιβανίου-Tyler McBeth

Νατάσα Θεοδωρίδου

Φωτογραφίες: NDP photo agency

